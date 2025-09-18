Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

М иналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент, защото смяташе, че американците са твърде расистки, антисемитски и хомофобски, за да приемат предпочитания от нея вариант - Пийт Бутиджидж, пише The Post.

В откъс от предстоящата книга на бившия вицепрезидент „107 дни“, получен от списание The Atlantic, Харис описва Бутиджидж като свой „първи избор“, но по-късно смята, че открито гей бившият министър на транспорта е „твърде голям риск“ в списъка.

"Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж“, пише Харис.

„Но ние вече искахме много от Америка: да приеме жена, чернокожа жена, чернокожа жена, омъжена за евреин. Част от мен искаше да каже: Мамка му, нека просто го направим. Но знаейки какъв е рискът, той беше твърде голям. И мисля, че Пийт също знаеше това — за наша взаимна мъка“, продължи тя.

Kamala Harris reveals her ‘first choice’ for running mate wasn’t Tim Walz: book https://t.co/N0fLmu72HZ pic.twitter.com/NklSKdpWVy — New York Post (@nypost) September 18, 2025

В крайна сметка Харис избра Уолц, губернатора на Минесота, за ролята и заедно двамата загубиха народния вот, Избирателната колегия и всеки един колебаещ се щат от президента Тръмп на изборите през 2024 г.

В книгата си Харис обяснява, че Бутиджидж оглавява списъка ѝ с осем потенциални кандидати за вицепрезидент, защото „той е искрен държавен служител с рядката дарба да формулира либералните аргументи по начин, който позволява на консерваторите да ги чуят“.

„Обичам Пийт. Обичам да работя с Пийт. Той и съпругът му, Частен, са приятели“, написа тя.

Бутиджидж, бившият кмет на Саут Бенд, Индиана, който избухна на националната политическа сцена, когато се кандидатира на президентските предварителни избори на Демократическата партия през 2020 г., е един от първите фаворити за подкрепата на партията през 2028 г.

NEW



In her new book, former Vice-President Kamala Harris says she wanted to pick Pete Buttigieg as her running mate but she knew she couldn’t do it because she was already asking America to accept a Black woman married to a Jewish man as their President.



Full Story:… pic.twitter.com/6bDK7XfEa2 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 18, 2025

Проучване на колежа „Емерсън“, публикувано през юни, установи, че Бутиджидж води пред Харис – 16% срещу 13% – в хипотетични предварителни избори за президент на Демократическата партия, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм (12%), губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро (7%) и представителят от „Екипа“ Александрия Окасио-Кортес (7%) са плътно зад тях.