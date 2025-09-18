Любопитно

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Миналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

18 септември 2025, 15:17
Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога
Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп
Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи
Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

М иналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент, защото смяташе, че американците са твърде расистки, антисемитски и хомофобски, за да приемат предпочитания от нея вариант - Пийт Бутиджидж, пише The Post.

В откъс от предстоящата книга на бившия вицепрезидент „107 дни“, получен от списание The Atlantic, Харис описва Бутиджидж като свой „първи избор“, но по-късно смята, че открито гей бившият министър на транспорта е „твърде голям риск“ в списъка. 

"Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж“, пише Харис. 

„Но ние вече искахме много от Америка: да приеме жена, чернокожа жена, чернокожа жена, омъжена за евреин. Част от мен искаше да каже: Мамка му, нека просто го направим. Но знаейки какъв е рискът, той беше твърде голям. И мисля, че Пийт също знаеше това — за наша взаимна мъка“, продължи тя. 

В крайна сметка Харис избра Уолц, губернатора на Минесота, за ролята и заедно двамата загубиха народния вот, Избирателната колегия и всеки един колебаещ се щат от президента Тръмп на изборите през 2024 г. 

 

В книгата си Харис обяснява, че Бутиджидж оглавява списъка ѝ с осем потенциални кандидати за вицепрезидент, защото „той е искрен държавен служител с рядката дарба да формулира либералните аргументи по начин, който позволява на консерваторите да ги чуят“.

„Обичам Пийт. Обичам да работя с Пийт. Той и съпругът му, Частен, са приятели“, написа тя. 

Предизборната кампания на Камала Харис
10 снимки
Камала Харис
Камала Харис
Камала Харис
Камала Харис

Бутиджидж, бившият кмет на Саут Бенд, Индиана, който избухна на националната политическа сцена, когато се кандидатира на президентските предварителни избори на Демократическата партия през 2020 г., е един от първите фаворити за подкрепата на партията през 2028 г. 

Проучване на колежа „Емерсън“, публикувано през юни, установи, че Бутиджидж води пред Харис – 16% срещу 13% – в хипотетични предварителни избори за президент на Демократическата партия, като губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм (12%), губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро (7%) и представителят от „Екипа“ Александрия Окасио-Кортес (7%) са плътно зад тях.

Източник: New York Post    
Камала Харис Пийт Бутиджидж Тим Уолц Американска политика Избори 2024 Кандидат за вицепрезидент Демократическа партия Расизъм Хомофобия Доналд Тръмп
Последвайте ни

По темата

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Пожар и евакуация във варненски мол

Пожар и евакуация във варненски мол

Как доказваме стаж за пенсия

Как доказваме стаж за пенсия

pariteni.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 1 минута

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Свят Преди 53 минути

Бебето било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 1 час

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Свят Преди 1 час

Самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди контрольора

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

ЕС осигурява 150 милиарда евро за спешно превъоръжаване

Свят Преди 1 час

Когато споразуменията с Канада и Великобритания бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 1 час

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

България Преди 2 часа

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати

<p>С бургер и цигара: Как отпразнува свободата си заподозреният за изчезването на&nbsp;Маделин Маккан</p>

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

Свят Преди 2 часа

„Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи“

<p>Българка упоила и ограбила 43-годишен мъж в Атина, тя отрича</p>

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Свят Преди 2 часа

Потърпевшият твърди, че жената е откраднала около 600 евро

<p>Постоянен арест за прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана</p>

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

България Преди 2 часа

31-годишният Николай Маджаров има и криминално досие

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Свят Преди 2 часа

Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, в който той спасява жертвата

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

България Преди 3 часа

Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

България Преди 3 часа

От УС излязоха с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев"

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 3 часа

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

Как се пази мирът в една от най-горещите точки на Балканите

Как се пази мирът в една от най-горещите точки на Балканите

Любопитно Преди 3 часа

Косово – там, където повече от 25 години хиляди български войници овладяват ескалиращото напрежение. Не пропускайте тази събота след централната емисия новини „Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Алкарас влезе в затвора Алкатрас (видео+галерия)

Gong.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Тръмп и Стармър започнаха ключови разговори в Чекърс (СНИМКИ)

Nova.bg

Великобритания арестува двама мъже и една жена по подозрение в шпионаж

Nova.bg