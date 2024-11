Тайните служби на Камала Харис заловиха служител със зареден пистолет в хотела ѝ (ВИДЕО)

В ъв вторник полицията арестува служител на хотел „Феърмонт“ в Сан Франциско за това, че по време на престоя на вицепрезидента Камала Харис е внесъл на работа заредено огнестрелно оръжие, съобщи ABC News.

По данни на полицейското управление на Сан Франциско (SFPD) Сикрет сървис на САЩ е задържал мъжа при опит да влезе в хотела с оръжието около 7 ч. сутринта.

Оръжието е било открито от магнитометри, поставени от Сикрет сървис, според SFPD.

Служителите иззели огнестрелното оръжие и служителят бил обвинен в носене на скрито огнестрелно оръжие и носене на заредено огнестрелно оръжие на публично място, съобщиха от полицейското управление.

Newsweek се е свързал с полицията за коментар извън обичайното работно време.

Разследването установи, че мъжът има издадена заповед за арест в окръг Тарант, Тексас. Обвинението в нея не е известно.

