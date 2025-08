Камала Харис издава мемоари за президентската си кампания

Б ившият вицепрезидент Камала Харис ще публикува мемоари през септември, посветени на историческата ѝ президентска надпревара.

Книгата носи заглавието „107 дни“ – препратка към продължителността на нейната съкратена кампания – и ще излезе на 23 септември под шапката на издателство Simon & Schuster.

„Преди малко повече от година започнах своята кампания за президент на Съединените щати“, заяви Харис в публикувано в четвъртък видео съобщение. „Сто и седем дни, в които обикалях страната, борейки се за нашето бъдеще – най-кратката президентска кампания в съвременната история. Оттогава, след като напуснах поста си, прекарах много време в размисъл за тези дни. С откровеност и осъзнатост написах разказ зад кулисите на това пътуване. Вярвам, че има смисъл да споделя какво видях, какво научих и какво ще е необходимо, за да продължим напред.“

