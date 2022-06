Драма по време на сватбата на Бритни Спиърс: Появи се бившият ѝ съпруг

Б ритни Спиърс се омъжи за годеника си Сам Асгари седем месеца, след като беше освободена от опеката на баща си, която според нея ѝ е пречела да се омъжи.

Двойката сключи брак на уединена церемония в Лос Анджелис вчера.

Сватбата на Бритни Спиърс обаче беше драматично прекъсната от първият ѝ съпруг - Джейсън Александър, който се появи на събитието, опитвайки се да го провали, което доведе до повикване на полиция.

Джейсън се появи на живо в Instagram, докато приближаваше охраната на събитието. Той заяви, че Бритни го е поканила и че тя е първата му и единствена съпруга и той ще провали събитието.

Александър успя да влезе в дома на Бритни, където продължи да предава на живо. В крайна сметка обаче беше задържан навън от полицията.

Бритни и Джейсън се ожениха през януари 2004 г. на церемония във Вегас, но се разделиха само 55 часа по-късно.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB