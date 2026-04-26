Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

И звестният гримьор Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в интервю за подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним. В откровено споделяне той направи равносметка за професионалния си път, отношенията в шоубизнеса и личната трансформация след 50-годишна възраст.

Източник: подкаст

Краят на Мис Бони и ерата на вариетето

Соколов определя Мис Бони като образ, който е имал своето време, но днес вече е „погребан“. Той припомни, че е бил сред първите драг кралици в България, започвайки кариерата си като вариететен артист в сложни за страната години. Името възниква случайно, след като диджей грешно изписва рожденото му име Борислав като „Бони“, а титлата „Мис“ е била задължителна за артистите в тогавашните програми.

Гримьорът споделя, че маската на Мис Бони му е давала смелост и различен изказ, но в момента не изпитва необходимост да се връща към нея.

„То е изкуствено. То не съм аз. Тези, които не ме познават, те ме наричат гримьора Бони. А тези, които ме познават, знаят, че аз съм дегримьорът Борислав. Аз свалям маските“.

Източник: подкаст

Работата с подземния свят и „Триъгълника на смъртта“

В ретроспекция на 90-те години Соколов разказа за работата си в заведения, контролирани от силовите групировки, известни като „Триъгълника на смъртта“ – „Лас Вегас“, „Севастопол“ и „Домби“. Въпреки опасната среда, той твърди, че никога не е имал проблеми.

„Тогава имаше мъжка дума. Тогава имаше отношения“. По думите му, работата му е позволявала да обикаля и трите локации в една вечер без конфликти.

Конфликтът с Азис и незаслуженият „шамар“

Една от централните теми в разговора бе дългогодишното мълчание и разривът в отношенията му с Васил Троянов Боянов, известен като Азис. Соколов подчерта, че признава безспорния талант на изпълнителя, но не може да прости липсата на признание за приноса му към изграждането на неговия визуален образ.

Гримьорът заяви, че е вложил свои идеи, изработка на корони и тоалети в ранните години на певеца, които са били ключови за успеха на образа.

„Не бих му простил това, че той никога в неговите интервюта не го призна. Никога. Предпочитам да не кажат името ми, но не и да припишат творчеството ми“.

Соколов допълни, че двамата нямат открита караница, но вече не контактуват и дори не се поздравяват.

Професионални принципи и фалшът в социалните мрежи

Борислав Соколов изрази остра критика към съвременните тенденции в индустрията, особено по отношение на работата на бартер и търсенето на популярност чрез социалните мрежи. Той подчерта, че никога не е работил за „лайкове“ и се гордее, че се издържа единствено чрез труда си.

Относно отношенията си с популярните личности в България, той заяви:

„Опитах се да ги сваля на земята. Опитах се да им обясня защо полетът им е грешен... Когато от двете ми ръце съм хванал едно личице и съм създал някакъв образ, не може след две години да се обърне да ми каже накъде да му сложа очната линия“.

Лична равносметка

Гримьорът, който е родом от софийския квартал „Бояна“ и е внук на Спас Стамболийски (автор на песента „В полите на Витоша сини“), сподели, че на 50 години прагът му на търпимост е изчерпан. Той не съжалява за думите си, дори когато са били остри, и държи да бъде свързван единствено с откровеност. На въпрос как би искал да бъде запомнен, той отговори кратко: „Живя достойно“.