Борислав Соколов – Мис Бони: Погребах образа си, за да запазя истината за себе си

Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним

26 април 2026, 10:53
И звестният гримьор Борислав Соколов, популярен в публичното пространство като Мис Бони, разкри в интервю за подкаста „Храмът на историите“ с Мон Дьо, че окончателно е преустановил изявите си под своя артистичен псевдоним. В откровено споделяне той направи равносметка за професионалния си път, отношенията в шоубизнеса и личната трансформация след 50-годишна възраст.

  • Краят на Мис Бони и ерата на вариетето

Соколов определя Мис Бони като образ, който е имал своето време, но днес вече е „погребан“. Той припомни, че е бил сред първите драг кралици в България, започвайки кариерата си като вариететен артист в сложни за страната години. Името възниква случайно, след като диджей грешно изписва рожденото му име Борислав като „Бони“, а титлата „Мис“ е била задължителна за артистите в тогавашните програми.

Гримьорът споделя, че маската на Мис Бони му е давала смелост и различен изказ, но в момента не изпитва необходимост да се връща към нея.

„То е изкуствено. То не съм аз. Тези, които не ме познават, те ме наричат гримьора Бони. А тези, които ме познават, знаят, че аз съм дегримьорът Борислав. Аз свалям маските“.

  • Работата с подземния свят и „Триъгълника на смъртта“

В ретроспекция на 90-те години Соколов разказа за работата си в заведения, контролирани от силовите групировки, известни като „Триъгълника на смъртта“ – „Лас Вегас“, „Севастопол“ и „Домби“. Въпреки опасната среда, той твърди, че никога не е имал проблеми.

„Тогава имаше мъжка дума. Тогава имаше отношения“. По думите му, работата му е позволявала да обикаля и трите локации в една вечер без конфликти.

  • Конфликтът с Азис и незаслуженият „шамар“

Една от централните теми в разговора бе дългогодишното мълчание и разривът в отношенията му с Васил Троянов Боянов, известен като Азис. Соколов подчерта, че признава безспорния талант на изпълнителя, но не може да прости липсата на признание за приноса му към изграждането на неговия визуален образ.

Гримьорът заяви, че е вложил свои идеи, изработка на корони и тоалети в ранните години на певеца, които са били ключови за успеха на образа.

„Не бих му простил това, че той никога в неговите интервюта не го призна. Никога. Предпочитам да не кажат името ми, но не и да припишат творчеството ми“.

Соколов допълни, че двамата нямат открита караница, но вече не контактуват и дори не се поздравяват.

  • Професионални принципи и фалшът в социалните мрежи

Борислав Соколов изрази остра критика към съвременните тенденции в индустрията, особено по отношение на работата на бартер и търсенето на популярност чрез социалните мрежи. Той подчерта, че никога не е работил за „лайкове“ и се гордее, че се издържа единствено чрез труда си.

Относно отношенията си с популярните личности в България, той заяви:

„Опитах се да ги сваля на земята. Опитах се да им обясня защо полетът им е грешен... Когато от двете ми ръце съм хванал едно личице и съм създал някакъв образ, не може след две години да се обърне да ми каже накъде да му сложа очната линия“.

  • Лична равносметка

Гримьорът, който е родом от софийския квартал „Бояна“ и е внук на Спас Стамболийски (автор на песента „В полите на Витоша сини“), сподели, че на 50 години прагът му на търпимост е изчерпан. Той не съжалява за думите си, дори когато са били остри, и държи да бъде свързван единствено с откровеност. На въпрос как би искал да бъде запомнен, той отговори кратко: „Живя достойно“.

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

Георги Кандев срещу „Картофа“ и „Светльо“: Кой и защо заплашва и.д. главния секретар на МВР

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

Критична борба за живот: Какво е състоянието на детето, паднало от НДК

"Лош звук": Мелания Тръмп разпознала първа изстрелите

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
<p>Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво</p>

Спасители помогнаха на парапланерист, заплел се в дърво

България Преди 1 час

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Трите живота на Доналд Тръмп: Хронология на покушенията, които разтърсиха Америка

Свят Преди 1 час

От покривите на Пенсилвания до балната зала на хотел „Хилтън“ – как 47-ият президент на САЩ се превърна в най-мишената фигура в модерната история

Коул Алън, 31-годишен учител от Калифорния, е арестуван след нападението с пушка и ножове по време на официалната вечеря на кореспондентите във Вашингтон

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Журналисти, дипломати и политици разказват за минутите на ужас под масите, докато „Сикрет Сървис“ евакуираше Доналд Тръмп под канонада от изстрели

Роналд Рейгън

Проклятието „Хилтън“: Мястото, където Тръмп и Рейгън срещнаха куршумите

Свят Преди 2 часа

Двама президенти, един и същ адрес и 45 години разлика. Историята във Вашингтон се повтори с плашеща точност, превръщайки хотел „Вашингтон Хилтън“ в най-опасното място за американските лидери

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Технологии Преди 3 часа

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ даде брифинг след стрелбата на събитие, на което присъства с първата дама Мелания Тръмп

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

Внимание: Жълт код за силен вятър и до 28° ни чакат в неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Чернобил

Експлозията, която никога не свърши: 40 години от Чернобил и цената на невидимите лъжи

Свят Преди 4 часа

Докато радиоактивният прах се утаява върху гори и реки, отравяйки водните запаси и храната, флората и фауната, той също така се вгражда неизличимо в културното въображение. Четиридесет години по-късно все още се опитваме да разберем какво се е случило – и какво означава то

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха изведени набързо от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом от агенти на „Сикрет Сървис“ в събота вечер, след като въоръжен мъж стреля по агент на „Сикрет Сървис“

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 12 часа

Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната

<p>Обявиха темата на &quot;Мет гала&quot; 2026</p>

Темата „Модата е изкуство“ ще доминира на "Мет гала" 2026

Любопитно Преди 13 часа

Темата на събитието е свързана с изложбата Costume Art на музея на изкуствата „Метрополитън“

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Свят Преди 13 часа

В четвъртък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Израел и Ливан се удължава с две седмици

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

България Преди 14 часа

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 14 часа

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Свят Преди 14 часа

"Режимът на сръбския президент Вучич е основният източник на нестабилност в Сърбия и региона"

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 15 часа

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Всичко от днес

От мрежата

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Неочакван дует: Иво Димчев и Нети с общ проект

Edna.bg

Неделя без скука: 5 идеи за перфектния почивен ден

Edna.bg

Компани след впечатляващия обрат: Всичко е до качества и манталитет

Gong.bg

Мъри Стоилов: Като семейство Гьозтепе трябва да сме заедно и да преследваме мечтата

Gong.bg

Детето, паднало от тераса на НДК, остава в изключително тежко състояние

Nova.bg

Кои са „Светльо” и „Картофа”, за които се твърди, че отправяли заплахи срещу Георги Кандев

Nova.bg