Благодарността може да ви помогне да живеете по-дълго

П ребройте благословиите си, благодарете за това, което имате, и винаги гледайте на нещата от добрата им страна:

Ново проучване, проведено сред малко под 50 000 възрастни медицински сестри в САЩ, показва, че отношението на благодарност е свързано с допълнителни години в края на живота ви.

Проучването е проведено от екип, ръководен от изследователи от Училището по обществено здраве "Харвард ТХ Чан", и макар да не показва пряка причина и следствие, то предполага, че психичните перспективи могат да повлияят на физическото здраве.

"Предишни изследвания показват връзка между благодарността и по-ниския риск от психично страдание и по-голямото емоционално и социално благополучие", казва епидемиологът Ин Чен от училището по обществено здраве "Харвард ТХ Чан".

"Връзката с физическото здраве обаче е по-малко изяснена. Нашето проучване предоставя първите емпирични доказателства по тази тема", споделя още епидемиологът.

Средната възраст на участниците в проучването е била 79 години, когато са били помолени да попълнят въпросник, в който да оценят колко благодарни са били за всичко в живота си през 2016 г. След това изследователите проверили записите, които били събрани като част от по-голям проект, за да видят колко смъртни случая е имало до 2019 г.

През трите години са починали общо 4 608 души, но вероятността тези, които са получили най-високи оценки по скалата за благодарност, да са сред тях е била с около 9 % по-малка. Онези, които демонстрирали повече благодарност, изглежда се справяли по-добре с всички причини за смърт, но най-вече със сърдечносъдовите заболявания.

Въпреки че данните са били контролирани за фактори като социално-демографски данни, здравна история и избор на начин на живот, това не е достатъчно, за да се каже, че благодарността е причина за по-дългата продължителност на живота - тук са включени много променливи, включително припокриващи се нагласи като оптимизъм (също свързан по-рано с по-добро сърдечно здраве).

