Бюро за предчувствия: Психиатърът, който се опита да предскаже бъдещето

М оже би сте чували или дори гледали филма "Специален доклад" от 2002 г., с участието на Том Круз и режисиран от Стивън Спилбърг. Научно-фантастичният филм разказва историята на футуристична технология, която позволява на полицията да хваща престъпници, преди да е извършено престъпление. Полицаите могат да станат свидетели на бъдещето и да предотвратят извършването на престъпления.

Готина концепция, но чиста измислица, нали? Е, не съвсем. Още през 60-те години на миналия век уважаван психиатър на име Джон Баркър създава Бюрото за предчувствия в опит да овладее психическите сили на британската общественост. Той се надява, че организацията ще се превърне в „система за ранно предупреждение“ за предотвратяване на бъдещи бедствия.

Сам Найт – щатен автор на The New Yorker – е написал завладяваща книга по тази тема, озаглавена „Бюрото за предчувствия“.

Историята на Бюрото за предчувствия започва на 21 октомври 1966 г. На този ден се случва една от най-тежките индустриални катастрофи в британската история. След период на обилни валежи, отломка от рудодобив, създадена на планински склон над уелското село Аберфан, внезапно се срутва, причинявайки свлачище от кал и отломки.

Под кишата имало погребани редица къщи и училище. Сто четиридесет и четири души бяха убити този ден, включително сто и шестнадесет деца.

Непосредствено след това линейки, пожарни коли и строителна техника, използвана за преместване на пръст, се втурнаха към селото. Както и много доброволци, които се надяваха да помогнат в издирването на все още погребаните.

Джон Баркър стига до Аберфан в деня след бедствието. Баркър бил 42-годишен психиатър, който е учил в "Кеймбридж", преди да се квалифицира като лекар. Той работел в голяма психиатрична болница в Шропшир и бил опитен клиницист. Баркър е публикуван в медицински списания многократно, особено по темата за необичайните психични заболявания.

Той също така имал голям професионален интерес към паранормалното, което го кара да стане член на Британското общество за психични изследвания – организация, основана през 1882 г., за да изследва паранормалното. Баркър пише книга за хора, които точно предсказали собствената си смърт, озаглавена „ Уплашени до смърт“.

В Аберфан Баркър чува истории от опечалени семейства за деца, предсказващи бедствието.

Ден преди остатъкът от рудодобивната мина да се плъзне надолу по хълма, 8-годишно момче на име Пол Дейвис било нарисувало картина на хора, копаещи в склона под думите „краят“.

Същия ден 10-годишната Ерил Май Джоунс разказала на майка си за сън, който е сънувала предната нощ: „Сънувах, че отивам на училище, а там нямаше училище“, каза тя. „Нещо черно се беше спуснало отвсякъде.“

И Пол Дейвис, и Ерил Май Джоунс загинани при бедствието.

Баркър бил толкова изненадан от това, което чу, че започнап да се чуди дали предчувствията могат да бъдат събрани предварително, за да се предотвратят бъдещи катастрофи.

