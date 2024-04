Люта битка за 5 милиона долара за гащетата на Мохамед Али

Н а първо четене едва ли звучи нормално някой да плати 5 милиона паунда за... чифт шорти. Когато обаче уточним, че става дума за шортите, с които боксовата легенда Мохамед Али побеждава Джо Фрейзър в епичната битка през 1975 година, ситуацията става съвсем различна.

Подписаният чифт от запазената му марка - бели с черни кантове шорти на Everlast се пускат на търг в рамките на спортната седмица в Ню Йорк на Sotheby's, разкриват от Gong.bg.

Muhammad Ali's shorts from the 'Thrilla in Manila' set to sell for almost £5MILLION at auction - and remain spotless despite gruelling 14-round fight https://t.co/UOb9vUILBC pic.twitter.com/S0qcDr1IR7