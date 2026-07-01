Любопитно

Назад към 2008: Филмът без жени, който ни напомня за по-прости времена

Новата комедия на Мат Джонсън ни изпраща на пътешествие във времето, вдъхновено от „Завръщане в бъдещето“. Филмът залага на чиста носталгия, дигитални ефекти и мъжко приятелство, като напълно изключва женските персонажи от историята

Елена Дремова Елена Дремова

1 юли 2026, 13:30
Назад към 2008: Филмът без жени, който ни напомня за по-прости времена
Източник: Getty Images

Спомняте ли си 2008 г.? Времето точно преди смартфоните да завладеят света, когато социалните мрежи бяха в зародиш, а животът изглеждаше някак... по-прост. Е, един нов филм ни предлага билет за пътуване назад към тази ера, но с една доста необичайна уловка.

Става дума за „Nirvanna the Band the Show the Movie“ – проект на канадския режисьор и комик Мат Джонсън, когото може би познавате от хитовия филм „BlackBerry“ от 2023 г. Заедно със своя творчески партньор Джей МакКаръл, той ни потапя в историята на двама най-добри приятели и музиканти, които в търсене на своя голям пробив, случайно се озовават в миналото. Звучи като сюжет, вдъхновен от „Завръщане в бъдещето“, и донякъде е така, но с една съществена разлика.

Естетика на хаоса и неочаквани ефекти

Филмът е базиран на съществуващ уеб и телевизионен сериал и носи неговата „lo-fi“ естетика, която напомня за аматьорски клипове от зората на YouTube. Това, което изненадва обаче, е качеството на визуалните ефекти. Според ревю в The Guardian, продукцията е „нелепо зрелище“, което съчетава умишлена непохватност със „сензационна дигитална магия“.

Къде са дамите?

Това, което отличава филма от класики като „Завръщане в бъдещето“, е пълната липса на женски персонажи. Историята се фокусира изцяло върху динамиката между двамата главни герои, напомняйки за духа на филми като „Светът на Уейн“ или „Невероятното приключение на Бил и Тед“. В материала на The Guardian се отбелязва, че комедията е в „инфантилизирания мъжки дух“ на тези заглавия, като жените не играят абсолютно никаква роля. Това не е непременно критика, а по-скоро наблюдение върху един специфичен жанр, който празнува мъжкото приятелство в най-чистата му, макар и леко незряла, форма.

Защо ни привлича подобен хумор днес?

В един все по-сложен и поляризиран свят, може би бягството в една по-проста реалност, дори и само за два часа, е точно това, от което имаме нужда. Тази „глуповата комедия“ предлага смях без претенции и носталгия по време, когато най-големият проблем беше как да си осигуриш участие на концерт. В крайна сметка, умишленият живот не означава да сме сериозни през цялото време, нали? Понякога просто трябва да си позволим малко безцелен хаос. А това, ако питате мен, е форма на елегантно мислене.

Редактор: Елена Дремова
Източник: The Guardian    
Nirvanna the Band the Show the Movie Мат Джонсън комедия пътуване във времето носталгия мъжко приятелство визуални ефекти lo-fi естетика канадско кино хаос
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Страшна буря с градушка и порой в София

Страшна буря с градушка и порой в София

Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия

Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 21 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 18 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 19 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 14 минути

Над 70 училища участваха в първото Националното състезание по киберсигурност

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Любопитно Преди 18 минути

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Молба в ефир: Най-големият банкер на Русия призова Путин да спре войната

Свят Преди 36 минути

Докато Кремъл прибира милиарди от рекордните печалби на най-голямата руска банка, нейният изпълнителен директор открито предупреди, че бизнесът и хората в Русия искат само едно – бърз мир

Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си

Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си

Любопитно Преди 37 минути

Министърът на отбраната с коментар за сигнала за отвличане на самолета за Тел Авив

Министърът на отбраната с коментар за сигнала за отвличане на самолета за Тел Авив

България Преди 46 минути

След сигнала за незаконна намеса български изтребител е проверил машината, която по-късно кацна аварийно в Бургас.

Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Гражданите ще могат да купуват държавни ценни книжа през електронна платформа

Парите ни Преди 58 минути

Новата система трябва да бъде изградена до 15 месеца

Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците

Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците

България Преди 58 минути

Повече от половината анкетирани посочват, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества, а мнозинството подкрепя по-строги санкции

Порой парализира Букурещ: Дърво уби шофьор, метрото спря

Порой парализира Букурещ: Дърво уби шофьор, метрото спря

Свят Преди 1 час

Проливните дъждове наводниха подлези и метростанции, а спасителните служби получиха близо 2000 сигнала.

<p>Новият литовски премиер разглежда ядрения вариант</p>

Новият литовски премиер разглежда ядрения вариант

Свят Преди 1 час

Новият министър-председател заяви, че конституционните ограничения трябва да бъдат преразгледани на фона на войната в Украйна и засилените заплахи за сигурността

Размерът има значение: 5 мита, в които мъжете вярват напразно

Размерът има значение: 5 мита, в които мъжете вярват напразно

Любопитно Преди 1 час

Повечето вярвания около размера на мъжкия полов орган нямат никакви клинични доказателства, но за сметка на това раждат сериозна психологическа тревожност и комплекси. Сексолози и уролози развенчават петте най-големи мита с реални научни факти

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Любопитно Преди 1 час

Честото изтръпване и студенина в ръцете са ежедневие за офис служители и шофьори, но разтриването и топлите мехлеми носят само временно облекчение. Невролози предупреждават, че зад този симптом често се крие сериозно притискане на нерв или съдов спазъм

<p>Парното поскъпна, а дълговете растат: ВМРО предлага държавата да спаси &bdquo;Топлофикация София&ldquo;</p>

ВМРО предлага държавата да поеме „Топлофикация София“ след поскъпването на парното

България Преди 1 час

Според Карлос Контрера концесионирането не е решение, а единственият изход е държавна намеса

<p>11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му&nbsp;</p>

11-годишно дете почина от бяс, след като прилеп кацна върху лицето му, нямало следа от ухапване или одраскване

Свят Преди 2 часа

11-годишно дете почина от бяс в Онтарио, след като се събуди с прилеп на лицето си. Лекарите предупреждават: ухапванията от прилепи са почти невидими, а липсата на рана не гарантира безопасност

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Един танц, който разплака света: 15-годишен украинец танцува сам на бала в памет на загиналата Маша

Свят Преди 2 часа

Разтърсваща история от Киев: 15-годишната Маша мечтаеше да бъде звездата на училищния бал, но загина под развалините на дома си при руски ракетен удар. Нейният съученик Йехор отказа нова партньорка и изтанцува прецизния им валс, прегръщайки пустотата

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

НС отхвърли предложението за 100% обезщетение за майките, които се връщат на работа

България Преди 2 часа

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ не събра необходимата подкрепа на първо четене

<p>Ормузкият проток остава военна зона, докато САЩ и Иран подновяват преговорите</p>

Ормузкият проток остава военна зона до 9 юли, САЩ и Иран водят непреки преговори в Доха

Свят Преди 2 часа

Въпреки действащото примирие между САЩ и Иран, рискът за корабоплаването в Ормузкия проток остава висок

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

По залез: Станислав от Hell's Kitchen се обясни в любов на любимата си

Edna.bg

Шест навика за истинска почивка през уикенда, които терапевтите препоръчват

Edna.bg

Националът Лукас Петков започва сезона в Първа Бундеслига на... строителна площадка

Gong.bg

Запознайте се със 17-годишното мексиканско чудо, коeто впечатли всички на Мондиал 2026

Gong.bg

Правителството обяви мерки за борба с пожарите през лятото

Nova.bg

Бюджет 2026: Държавата отделя милиарди за общини, отбрана и „Евровизия“

Nova.bg