Бела Хадид като холивудска звезда: Бляскавата премиера на „Красавицата“ в Ню Йорк

Б ела Хадид впечатли зрителите, когато пристигна на премиерата в Ню Йорк на дългоочаквания нов сериал „Красавицата“.

„Красавицата“ е най-новото изумително шоу на създателя на „Американска история на ужасите“ Райън Мърфи, който стои и зад „Всичко е честно“ на Ким Кардашиян и „Glee“ на Fox.

11-епизодният сериал, който започва излъчване на 22 януари, бележи последната голяма холивудска роля на Хадид след повече от десетилетие доминация в света на моделирането и участия в риалити телевизията. Хадид направи актьорския си дебют в сериала „Рами“ на Hulu през 2022 г., преди да получи изненадваща епизодична роля в последния сезон на „Йелоустоун“ по CBS.

Bella Hadid looks ravishing in sheer red gown at the NYC premiere of FX's The Beauty... marking model's latest major acting role https://t.co/6fn3TOWWdt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2026

И в сряда супермоделът изглеждаше като истинска екранна звезда, докато се разхождаше по червения килим пред Музея за модерно изкуство в Ню Йорк.

29-годишната Хадид носеше пленителна червена рокля до пода – почит към цветовата схема на „Красавицата“ – с прозрачни панели, които подчертаваха тънката ѝ талия и стройните ѝ крака.

Пикантната рокля с широк шлейф имаше скромен подгъв, който се спускаше около краката на Хадид, докато тя преминаваше от поза в поза. Пясъчнорусовата коса на момичето от корицата на Vogue беше пригладена назад от лицето ѝ, а тенът ѝ сияеше с блясък, сякаш целунат от слънцето.

Що се отнася до грима, Хадид подчерта зелените си очи с блестящи бронзови сенки и постигна визия на устни от 90-те години, като оцвети нацупените си устни в мразовит нюанс. Бузите ѝ изглеждаха перфектно изваяни, а визията беше допълнена с изящни сребърни бижута.

По-късно през нощта Хадид се появи отново с дълбоко деколте в черна мини рокля и тясна кожена пола.

Тя позира с двама души, облечени в червени латексови бодита с устни вместо глави, които носеха гигантски спринцовки.

Източник: Getty Images

Амелия Грей също присъстваше, като направи тържественото си пристигане в драматично синьо кожено палто.

Моделът, чиято майка е звездата от сапунени сериали Лиса Рина, беше облечена в рокля в телесен цвят, а тъмнокестенявата ѝ коса беше прибрана в бляскави кичури.

Грей носеше блестящо диамантено колие върху ключиците си, а чифт черни обувки на висок ток добавяше височина към фигурата ѝ, достойна за подиума.

Източник: Getty Images

Аштън Къчър, който участва заедно с Хадид в предстоящия филм на ужасите, направи рядка поява на червения килим на премиерата в Ню Йорк.

47-годишният актьор изглеждаше стилно в сиво палто, наметнато върху синя риза с копчета, прибрана в тъмносиви панталони. Къчър беше без дългогодишната си съпруга Мила Кунис, с която има две малки деца.

Вместо това Къчър се сближи със своята колежка от „Красавицата“ и холивудска легенда Изабела Роселини.

73-годишната красавица от „Синьо кадифе“ привлече погледите с богато шарена визия, включваща копринен халат, екстравагантна вратовръзка и класически черен потник и панталон.

Ребека Хол излъчваше елегантност в уникална кафява флорална комбинация, която включваше топ с едно рамо и декоративни нитове, съчетан с ниска макси пола.

43-годишната актриса беше на черни токчета с презрамки и носеше копринено кестенява коса, пригладена назад.

Що се отнася до грима ѝ, английската красавица избра сияен тен, съчетан с нежна очна линия и прасковено-розови устни.

Звездата от „Красавицата“ Джереми Поуп, на 33 години, позира за фотографите в впечатляващ костюм в цвят шартрез, допълнен от съответстваща жилетка и кафява вратовръзка.

Евън Питърс, който е част от актьорския състав на „Красавицата“ и любимец на Райън Мърфи, изглеждаше елегантно в кафява риза. 38-годишният актьор допълни визията си с бяла риза и вратовръзка.

Звездата от „Хамилтън“ Антъни Рамос, на 34 години, който също е част от основния актьорски състав на шоуто, избра класическия път с перфектно прилепнал черен костюм и вратовръзка.

„Красавицата“ се развива в света на висшата мода и проследява агенти на ФБР, които разследват модели, започнали да умират по ужасяващи и мистериозни начини.

Звездата от „Х-мен“ Евън Питърс играе агент Купър Мадсън, а Ребека Хол от „Железният човек“ е неговата колежка, агент Джордан Бенет, които са изпратени в Париж, за да разкрият истината.

Източник: Getty Images

Задълбочавайки се в случая, те разкриват полово предаван вирус, който превръща обикновените хора във въплъщение на физическото съвършенство.

Но за заразените, докато външният им вид започва да се променя, в крайна сметка настъпват ужасяващи последици.

Разследването на агентите ги отвежда в полезрението на Корпорацията, ръководена от сенчест технологичен милиардер, изигран от Аштън Къчър, който тайно е създал чудодейното лекарство, наречено „Красавицата“. И той ще направи всичко, за да защити своята империя за трилиони долари, включително ще пусне на свобода своя смъртоносен наемник Асасинът, изигран от звездата от „Хамилтън“ Антъни Рамос.

Докато епидемията продължава да се разпространява, Джереми, изигран от Джереми Поуп, е отчаян аутсайдер, затънал в хаоса, и започва пътуване от Париж до Венеция, от Рим до Ню Йорк, за да спре заплаха, която може да промени човечеството.

Наред с Бела Хадид, участие в сериала взимат и Меган Трейнър, Никола Пелц Бекъм, Амелия Грей Хамлин, Изабела Роселини, Джесика Александър и Джули Халстън.

В „Красавицата“ ще се появят още Ари Грейнор, Били Айхнер, Жакъл Спайви, Джон Джон Брионес, Джон Карол Линч, Лукс Паскал, Питър Галахър и Винсънт Д’Онофрио.

„Красавицата“ ще бъде достъпна за стрийминг в Disney+ от 22 януари.