Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Б ела Хадид сподели снимки, на които лежи в болнично легло, свързана към системи за интравенозно вливане, в сряда, 17 септември, предаде People.

„Съжалявам, че винаги изчезвам, обичам ви, “, написа Хадид, на 28 години, в описанието на публикацията си в Instagram.

На снимките моделът е видян да лежи в болнично легло, гушнала се до малък плетен ангел, да яде пица и да се наслаждава на гледките към залеза и дъгата през прозореца си.

Хадид включи също изображения на градина на открито, снимки на семейство и приятели, които я посещават и играят карти. На последната снимка тя е видяна да седи в ъгъла на асансьор с мокра коса, държейки чаша кафе.

Bella Hadid Shares Photos from Hospital Bed on Instagram: 'I Love You Guys' https://t.co/dKp2xLI4Hr — People (@people) September 18, 2025

Майка й, Йоланда Хадид, я поздрави като „❤️воин срещу Лайм“ в секцията за коментари.

„Обичам те! Надявам се скоро да се чувстваш толкова силна и добре, колкото заслужаваш!!!!!!“, добави сестра й Джиджи Хадид.

Актрисата Ники Рийд също написа: „Изпращам ти любов, светлина и положителни мисли за изцеление ❤️.“

Въпреки че причината за този престой в болница не беше посочена, Хадид преди това заяви, че е „най-накрая здрава“ след „над 100 дни лечение на Лайм, хронични заболявания, [съпътстващи инфекции] и почти 15 години невидимо страдание“ през 2023 г.

„Малкото аз, което страдаше, би се гордял с порасналото аз, че не се отказах от себе си 🫶🏼“, написа Хадид в публикация в Instagram по това време.

„Благодарна съм на майка ми, че пази всичките ми медицински записи, остана до мен, никога не ме напусна, защитаваше ме, подкрепяше ме, но най-вече ми вярваше през всичко това“, добави тя.

Bella Hadid posts alarming pics from hospital bed as sister Gigi urges her to stay ‘strong’ https://t.co/O7pw4eYmaj pic.twitter.com/1gV0JPzGIa — Page Six (@PageSix) September 17, 2025

Хадид беше диагностицирана с болестта на Лайм през 2012 г., заедно с майка си Йоланда и по-малкия си брат Анвар.

Моделът за първи път сподели пред PEOPLE за борбата си с болестта на Лайм, докато работеше като модел през 2016 г.

„Животът не винаги е такъв, какъвто изглежда отвън“, каза тя тогава, добавяйки, че „най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш.“