"Baldur's Gate 3" стана игра на годината

Р олевият хит "Baldur's Gate 3", базиран на света на Dungeons and Dragons, беше обявен за видеоигра на годината на церемония в Лос Анджелис.

Действието се развива във фантастично царство на магьосници, елфи, варвари и други герои, а играта е последната част от титулярния франчайз, създаден от Larian Studios.

Baldur's Gate 3 dominated #TheGameAwards, earning six trophies, including Game of the Year.



Here's the complete list of winners: https://t.co/vPolSf1wOF — Variety (@Variety) December 8, 2023

"Екипът на Larian посвети сърцата и душите си на тази игра в продължение на шест години, понякога при много трудни обстоятелства", заяви основателят и ръководител на студиото Свен Винке, докато приемаше наградата, предаде АФП. "Това беше нашата Covid игра; по пътя загубихме доста хора."

Винке беше облечен в доспехи, в унисон с герой от играта, която спечели милиони фенове след излизането си в началото на август.

Сред другите претенденти за титлата на наградите Game Awards 2023 беше играта на сървайвъл хоръра "Alan Wake 2", която взе главните награди за режисура и разказ.

One of the best gaming moments of 2023 was just recreated live onstage at the Game Awards 2023. Check out this rocking performance from Old Gods of Asgard and members of the cast from Alan Wake 2. #TheGameAwards pic.twitter.com/SlsnIZB4Vr — IGN (@IGN) December 8, 2023

Играта, разработена от Remedy Entertainment и публикувана от Epic Games, е посветена на автор на бестселъри, който се опитва да избяга от алтернативно измерение.

"Когато повече от 100 души вярват в една и съща визия и изграждат нещо от нея, можем да направим чудеса, можем да създадем изкуство и можем да бъдем повече от сумата на нашите части", каза директорът на играта Сам Лейк, докато приемаше наградата. "Нашият свят днес може да се възползва от малко повече от това."

Церемонията включваше изяви на известни личности, сред които Матю Макконъхи и Тимотей Шаламе, както и редица трейлъри на нови заглавия в процес на разработка.

Японската икона на видеоигрите Хидео Коджима даде поглед към играта "OD", която прави в сътрудничество с актьора и режисьор Джордан Пийл.

Коджима заяви на сцената, че работи със студията за игри за Xbox на Microsoft и с екипа на компанията за облачни изчисления, за да направи "OD" нещо уникално поглъщащо.

"Това е игра, не ме разбирайте погрешно, но в същото време е и филм; нова форма на медия", каза Коджима чрез преводач.

Според Kojima Productions "OD" изследва концепцията за изпитване на прага на страха, като същевременно размива границите на играта и филма.

"OD" has been announced at The Game Awards 2023



🎥Check out the teaser trailer here#TheGameAwards #KojimaProductions #XboxGameStudios pic.twitter.com/k5FwcEPTpB — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 8, 2023

Пийл, който е режисьор на филмите "Nope", "Us" и "Get Out", описва това, което Коджима създава, като напълно поглъщащо и напълно ужасяващо.

"Аз израснах, гледайки филми, и съм създател на игри, а Джордан израсна, играейки игри, и сега е филмов режисьор", каза Коджима. "Това сътрудничество ще бъде наистина страхотно."