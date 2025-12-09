Баба разкри: Таксувам децата си пари, за да гледам внуците си

Д а превърнеш гледането на внуци в платена услуга с твърд ценоразпис – това направи баба от TikTok, която обяви, че таксува децата си, и с това предизвика ожесточен дебат за ролята на семейството днес.

Жената, известна в TikTok с псевдонима @welshbuttergirl, получи остри критики за „егоизма“ си, след като разкри, че таксува децата си всеки път, когато искат от нея да се грижи за внуците си, предаде The Sun.

Според нея, в това няма нищо лошо – особено след като се налага да става в ранeн час.

„Защо да не го правя? Ставам в ранните часове на нощта“, казва тя в спорното видео.

„Не съм се съгласявала да ставам баба на 40 години“, казва потребителката в TikTok, добавяйки, че „по-скоро бих била на работа, отколкото да се занимавам с тези глупости“.

„Така че, да, таксувам ги – както и трябва“, допълни майката на четири деца.

Докато други баби биха се възползвали от всяка възможност да прекарат време с внуците си, тази жена печели пари от това. Потребителката, която преди време разкри, че ще таксува роднините си и за коледната вечеря, добави, че децата ѝ получават финансова помощ от държавата.

„В крайна сметка те получават пари от държавата – това са детски надбавки, за да се грижат за децата си.“

„Така че, ако децата не са под тяхна грижа, а под моя, аз трябва да получавам пари за това“, споделя логиката си бабата.

„Не ме интересува кой какво казва – по 10 паунда на час. За нощувка ще взимам 100 паунда.“

Публикуван само преди три дни, клипът бързо набра популярност и вече има близо 253 000 гледания и стотици гневни коментари.

Мнозина се нахвърлиха срещу бабата, за да я засрамят за „егоистичната“ ѝ постъпка, като един потребител написа: „Уау, някои баби и дядовци наистина са от друга порода.“

Друг се съгласи: „Това са твоите внуци?? Това поколение баби и дядовци е най-егоистичното. Толкова се радвам, че моята майка НЕ е такава!“

Трети коментира: „Боже, ако предложа на майка ми да ѝ платя, тя ще се обиди.“