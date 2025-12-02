Любопитно

AI инфлуенсърите: Новите звезди, които не съществуват - и как печелят истински пари

По данни на Google Trends в световен мащаб Южна Корея оглавява списъка с най-много потребители, търсили информация по темата. След нея се нареждат САЩ, Сингапур, ОАЕ и Пакистан

2 декември 2025, 09:21
AI инфлуенсърите: Новите звезди, които не съществуват - и как печелят истински пари
Източник: iStock photos/Getty images

В  свят, в който роботите вече не са просто герои от научна фантастика, а активни участници в социалните мрежи, се появява нов феномен: AI инфлуенсърите - виртуални личности, създадени с изкуствен интелект, които имат последователи, влияние и печалби, почти като реалните инфлуенсъри.

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "AI инфлуенсър" отбелязват константен интерес, като се забелязва спад в началото на декември.

В световен мащаб Южна Корея оглавява списъка с най-много потребители, търсили информация по темата. След нея се нареждат САЩ, Сингапур, ОАЕ и Пакистан.

Какво представляват AI инфлуенсърите?

AI инфлуенсърите са дигитални аватари, чийто образ, поведение и личност са генерирани с помощта на компютърна графика и технологии за изкуствен интелект. Те комуникират с аудиторията, публикуват снимки, видеа, участват в рекламни кампании и партньорства с марки – всичко, което правят традиционните инфлуенсъри, само че без физическо тяло и без човешки „драми“.

Тези виртуални личности представляват нов клас маркетингови активи – те не стареят, не се изморяват и могат да бъдат напълно контролирани от своите създатели.

Кой са най-известните AI инфлуенсъри и какви са техните приходи

Някои от най-впечатляващите примери за виртуални инфлуенсъри вече са истински „звезди“ на дигиталната сцена:

  •  Lil Miquela – може би най-емблематичният виртуален инфлуенсър. Създадена е от стартъпа Brud и има милиони последователи. Работила е с големи брандове като Calvin Klein, Prada и Samsung.  ￼ Според източници, нейният „годишен доход“ се оценява на милиони долари.
  •  Aitana López – испански AI модел, създаден от компанията The Clueless. Тя има десетки хиляди последователи в Instagram и според доклади получава хиляди евро месечно.

Пазарът на виртуалните инфлуенсъри расте бързо. Според анализа на сайта WithoutLimits, стойността му е между 4,6 и 6,95 милиарда щатски долара през 2024 г., а темпът на растеж (CAGR) е около 38 %.

Защо компаниите инвестират в AI инфлуенсъри?

Маркетинговите ползи са ясни и атрактивни:
1. Контрол и стабилност
Виртуалните личности не правят публични скандали, личният им „жизнен път“ е подчинен на дизайнерите, а публикациите им могат да бъдат предварително планирани и оптимизирани.
2. Икономическа ефективност
В дългосрочен план поддръжката на AI инфлуенсър може да е по-евтина от човешки – няма разходи за път, здраве, транспорт и други, които обикновено влизат в цената при истински инфлуенсъри.
3. Персонализация и мащаб
Аватарите могат да бъдат адаптирани според маркетинговите нужди – да изглеждат по определен начин, да говорят на специфичен език, дори да присъстват в множество кампании едновременно.
4. Отворени възможности за нови формати
Те могат да участват не само в постове, но и във виртуални събития, метавселенски пространства или NFT проекти.

Етични и социални предизвикателства

И макар потенциалът да е огромен, възникват и сериозни морални и практически въпроси:
• Автентичност и прозрачност
Потребителите могат да се чувстват манипулирани, ако не знаят, че инфлуенсърът „не е истински човек“. В маркетинга се появява нуждата от ясна маркировка кога един инфлуенсър е виртуален и как се управлява.
• Емоционална връзка
Може ли изкуствено генерирана личност наистина да изгради емоционална връзка с аудиторията – и как това влияе на доверието?
• Работа и заетост
Какво означава възходът на виртуалните инфлуенсъри за ре­алните творци и модели? Някои критици се питат дали AI „звездите“ няма да изместят човешките инфлуенсъри в определени сегменти.
• Регулация и отговорност
Доколко компаниите, които създават AI инфлуенсъри, трябва да носят отговорност за съдържанието, което техните аватари споделят? Как ще се гарантира, че не се злоупотребява със „синтетични личности“ в пропаганда или дезинформация?

Бъдещето на AI инфлуенсърите: Къде сме ние и накъде отиваме

Тенденцията расте, и още днес големи компании залагат на виртуални личности като част от маркетинговите си стратегии. Според анализ на дигитални агенции, все повече брандове виждат в AI инфлуенсърите „стратегическо предимство“, особено когато искат пълна контролираност и креативна свобода.

Нов стартъп, AvatarOS, наскоро привлече милиони долари, като обещава да създава реалистични аватари чрез AI – не само за инфлуенсъри, но и за виртуални герои в игри и приложения.

В същото време експерти предупреждават: този пазар трябва да бъде регулиран, за да се избегнат злоупотреби и да се запази етичният баланс между дигиталното и човешкото.

AI инфлуенсърите са повече от модерен маркетингов трик. Те са нова форма на дигитално съществуване, която обединява технологии, креативност и брандови стратегии. Виртуални личности като Lil Miquela или Aitana López доказват, че „несъществуващите“ могат да са изключително доходоносни и влиятелни.

Но с голямата сила идва и голямата отговорност: за компании, които ги създават, за маркетолозите, които ги използват, и за общество, което трябва да разбере и приеме тази нова реалност. Балансът между иновация и етика ще бъде ключов в развитието на този тренд и може да оформи бъдещето на дигиталния инфлуенсър маркетинг.

AI инфлуенсъри пари печалба социални мрежи google trends
Последвайте ни
Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Тръмп: Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

Тръмп: Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

От 1586 до 5512 лв.: Заплатите по сектори показват огромни разлики

pariteni.bg
Вредно ли е да паркираме само на „скорост“ и още митове за ръчната спирачка

Вредно ли е да паркираме само на „скорост“ и още митове за ръчната спирачка

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Руско &quot;суперторпедо&quot;&nbsp;с цунами ефект - риск за САЩ?</p>

Русия твърди, че новото ѝ "суперторпедо" може да предизвиква цунами

Свят Преди 15 минути

Вълните, които то предполагаемо предизвиква, не са просто огромни, те са и радиоактивни

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 28 минути

Колата се отклонила вдясно по посоката си на движение и с предната си част се е блъснала в бетонен отводнителен канал

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Свят Преди 55 минути

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

България Преди 59 минути

Те са граждани на Република Грузия

Доналд Тръмп

ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Свят Преди 1 час

Белият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

Свят Преди 1 час

Донбас в Украйна е богат миньорски регион, но повсеместният дефицит в бившия СССР обрича хората на бедност

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>Къде да отидем и какво да ядем в страната на викингите</p>

БезГранично: Швеция - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

В родината на IKEA

Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

България Преди 2 часа

За момента още не е установено в какъв размер са щетите и какъв е техният обем

Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

България Преди 2 часа

Тя бе създадена на 5 ноември по предложение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

Покровск

Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

Свят Преди 2 часа

Твърдението на Москва, което не може независимо да бъде потвърдено, идва след месеци на тежки боеве за контрол над стратегическия център

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Дневните колебания в телесното тегло са нормално явление, причинено от няколко фактора

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

България Преди 2 часа

Нарушения има в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов"

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

България Преди 3 часа

Той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

България Преди 3 часа

Празничното дърво се намира на площад "Св. Александър Невски"

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Свят Преди 3 часа

79-годишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена

Всичко от днес

От мрежата

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Лора Караджова стана майка за трети път

Edna.bg

Бритни Спиърс на 44: Вижте най-иконичните ѝ изпълнения (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул губи Салах за важни битки?

Gong.bg

Макун: Време е да сътворим история за Левски

Gong.bg

Как големите световни медии отразиха българските протести

Nova.bg

Многохилядни протести в големите градове: Как преминаха демонстрациите в страната

Nova.bg