За седми път: Обявиха частично бедствено положение в Ардино заради река Арда

Прекъсната е единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места

21 февруари 2026, 09:44
Източник: Община Ардино

К метът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони.

Забранява се движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

Източник: БГНЕС    
