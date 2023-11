Арестуваха Тифани Хадиш за шофиране в нетрезво състояние

А ктрисата Тифани Хадиш е арестувана за шофиране в нетрезво състояние в Бевърли хилс, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията е реагирала на подаден сигнал рано сутринта в петък. Актрисата е намерена отпусната върху кормилото на автомобила, докато двигателят все още работел.

Хадиш, която е лауреат на награди "Еми" и "Грами", е имала участие в Laugh Factory в Лос Анджелис предишната вечер.

Tiffany Haddish allegedly arrested for DUI after being found asleep behind the wheel of her car while it was still running in middle of street pic.twitter.com/mmPyNowPAJ