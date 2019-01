Антония Петрова, бременна в 9-ия месец и на почивка в Дубай

Семейство Батинкови, в очакване на първородния си син! 👱🏻‍♀️👱🏻‍♂️❤️✨💍💫👼🏻💙👑

A post shared by Antonia Petrova Batinkova (@antonia_petrova_batinkova) on Nov 15, 2018 at 2:38am PST