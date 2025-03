Рибари улoвиха 450-килограмова бяла акула

Д вама рибари от Северна Каролина направиха един от най-впечатляващите улови в кариерата си, когато уловиха голяма бяла акула.

Люк Беърд и Джейсън Розенфелд ловували на остров във Външните брегове в събота, 15 март, когато уловили около 3-4-метрова акула, която тежала над 450 кг, съобщава филиалът на CBS WTKR.

„Закачих рибата на кукичката и просто се почувствах различно“, спомня си за преживяването Биърд.

Междувременно Розенфелд заяви пред медията, че все още е „много щастлив“ и „вероятно ще бъда така до края на живота си“.

Приятелите ловели риба от десетилетия, но уловът на Беърд бил толкова голям, че се наложило Розенфелд и още петима души да помогнат за изваждането на акулата, се казва във видеозапис на улова, споделен от Беърд във Фейсбук.

Fishermen Catch 1,000-Lb. Great White Shark from North Carolina Shore — and it Was All Captured on Video https://t.co/YZrmUgEVUN