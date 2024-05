"Анджелина Джоли и Уинона Райдър не се понасяха"

З а рядко подозирано съперничество разказа актрисата Елизабет Мос, нашумяла с ролята си в култовия сериал "Историята на прислужницата". През 1999 година, тя се превъплъщава в персонаж на луда пациентка в драмата "Луди години", на чиято снимачна площадка се събират звездите Анджелина Джоли и Уинона Райдър.

И точно както е и очаквала при обявяването на каста, двете знаменитости определено не си допадат особено, макар и реално между тях да не избухва директен конфликт.

Elisabeth Moss says the "Girl, Interrupted" got divided by Angelina Jolie and Winona Ryder.



"There was the Winona Ryder camp and the Angelina Jolie camp…off camera but based on what was on camera, based on the script. I was in the Winona Ryder camp. The Angelina Jolie camp was… pic.twitter.com/fhccWMCrmt