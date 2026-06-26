Любопитно

Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

37-годишната актриса и режисьор Зоуи Кравиц събра погледите на светско събитие в Лондон, показвайки за първи път в пълен блясък огромния диамант, подарен от годеника ѝ Хари Стайлс. Експерти оценяват уникалното бижу на близо 800 хиляди долара

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 11:05
Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс
Източник: Getty Images

З оуи Кравиц посети изискано коктейлно парти на известната дизайнерка на бижута Джесика Маккормак в Лондон, давайки на феновете си най-ясния и близък поглед досега към зашеметяващия годежен пръстен, подарен от нейния любим Хари Стайлс.

37-годишната режисьорка на предстоящия трилър „Blink Twice“ съчета скъпоценния аксесоар с изящна копринена рокля с едно рамо и асиметрично деколте. Визията ѝ беше допълнена от сребристи сатенени обувки с каишка зад петата на бранда Christian Louboutin. На лявата си ръка звездата носеше тънки сребърни гривни и скулптурен маншет за бицепс, инкрустиран с не по-малко впечатляващ диамант.

Цялостният облик на Кравиц излъчваше отчетливо булчинско настроение – избор, който изглежда напълно подходящ, тъй като се смята, че именно домакинята на вечерта, Джесика Маккормак, е дизайнер на годежния пръстен на актрисата. Звездата от „Големите малки лъжи“ наскоро стана първият официален посланик на марката и влезе в ролята на съводещ на бляскавото парти в шестетажната градска къща на дизайнерката в тузарския лондонски квартал „Мейфеър“.

Embed from Getty Images

  • Уникален дизайн за близо милион долара

Експерти по скъпоценни камъни споделиха пред изданието Page Six Style, че удълженият диамант с форма на възглавница (cushion cut) вероятно тежи между 10 и 12 карата, а стойността му варира в главозамайващите граници от 600 000 до 800 000 долара.

„Дизайнът на пръстена излиза извън рамките на традиционното. Диамантът е вграден в плътна каса от жълто злато, вместо да бъде закрепен с класически зъбци. Това придава на бижуто изключително изчистено, минималистично и модерно излъчване“, коментира бижутерът Лора Тейлър.

Светската поява на Кравиц предложи най-детайлния поглед към годежното бижу, откакто медиите ексклузивно потвърдиха предложението за брак през април тази година, дошло след по-малко от осем месеца връзка. Веднага след годежа, по време на престижната Met Gala 2026 през май, актрисата упорито криеше лявата си ръка в джоба на роклята си от Saint Laurent, избягвайки светкавиците на червения килим. Настоящото парти в Лондон обаче доказва, че тя вече е напълно готова да сподели щастието си със света.

  • Задава се голяма коледна сватба във Великобритания

На бляскавия коктейл към Зоуи Кравиц се присъединиха и нейните колежки Джоди Комър и Кери Мълиган, с които по-късно се отправиха към частния затворен клуб „Харис Бар“.

Близки до двойката източници разкриват, че Кравиц и Хари Стайлс вече активно планират бъдещето си. В момента те обмислят уютна и по-скромна сватбена церемония в Обединеното кралство около Коледа тази година. Според плановете, тя ще бъде последвана от второ, мащабно и шумно тържество в Ню Йорк, организирано специално заради бащата на булката – легендарният рокер Лени Кравиц.

Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона на слухове за годеж
10 снимки
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона
Зоуи Кравиц в черна дантела на Met Gala на фона

Че намеренията им са сериозни, доказва и още един постоянен символ на любовта им – наскоро двамата влюбени си направиха еднакви татуировки с надпис „Let It Rip“ („Да става каквото ще“), които да си партнират перфектно с милионния диамант на ръката на Зоуи.

Редактор: Стела Христова
Зоуи Кравиц Хари Стайлс годежен пръстен Джесика Маккормак диамант сватба
Последвайте ни

По темата

25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС направи промени в състава на постоянните парламентарни комисии

НС направи промени в състава на постоянните парламентарни комисии

България Преди 22 минути

Точката беше беше включена в дневния ред в началото на пленарното заседание

Вампирско събиране: Нина Добрев и Пол Уесли отново заедно в нов сериал след 10 години

Вампирско събиране: Нина Добрев и Пол Уесли отново заедно в нов сериал след 10 години

Любопитно Преди 38 минути

Почти десетилетие след финала на „Дневниците на вампира“, любимите актьори Нина Добрев и Пол Уесли се събират отново. Двамата не само ще изиграят главните роли в новия мистериозен трилър „You Deserve to Know“, но ще бъдат и негови продуценти

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Магията на 26.06.2026: Проклятието на „Трите шестици“ или мощен портал за любов и пари

Любопитно Преди 1 час

Между страха от числото на звяра и невиждания сватбен бум – какво крие най-коментираната дата на десетилетието и как да уловите енергията ѝ

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

България Преди 1 час

Водач на тежкотоварен автомобил е с опасност за живота

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Свят Преди 1 час

64-годишната Ейми Стедман е основният заподозрян за смъртта на петима свои роднини. Сигнал на съседи разплете смразяваща мистерия, оставила съкрушен един баща, който от години се е борил да спаси децата си от изолация

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

България Преди 1 час

Акцията е част от операция DIRECT HIT по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия изток към Европа

<p>От исторически триумф до крах за 2 години: Как скандали и &bdquo;Епстийн&ldquo; свалиха Киър Стармър</p>

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Ще успее ли наследникът на Киър Стармър да намери изход от политическата криза, в която е изпаднала Великобритания

<p>Ще спре ли Саудитска Арабия милионната приказка на вратаря-сензация Возиня?</p>

Феноменът Возиня: Вратарят на Кабо Верде изпревари световни звезди по популярност

Любопитно Преди 1 час

40-годишният страж вече има 15.5 милиона последователи в Инстаграм след подвига срещу Испания

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

България Преди 2 часа

Мъжът, който е от Чехия, пристигнал в България самостоятелно на 23 юни

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Свят Преди 2 часа

Хиляди са получили препоръка да напуснат домовете си

,

Общински имоти на безценица? Сметната палата откри нарушения за над 2 милиарда лева

България Преди 2 часа

Одиторите сезираха прокуратурата и КПК за десетки общини; плащали са милиони аванси на фирми без реално свършена работа

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

България Преди 2 часа

След години на тормоз и нарушени ограничителни заповеди, 33-годишен криминално проявен мъж изпепели къща и подпали втора сграда в квартал „Аспарухово“

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

България Преди 2 часа

Форумът се състоя в навечерието на Срещата на върха, която ще се проведе в Анкара

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита

България Преди 2 часа

Костадин Костадинов подчерта, че партията му не приема тезата, че държавният служител е „най-голямото зло“

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

България Преди 2 часа

Младежите от фен клуба на „Ботев Враца“ скърбят за 16-годишно момиче и 17-годишния Иван, пометен на път за рождения ден на баба си

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Технологии Преди 2 часа

Американската компания обяви, че ще вдигне цените на почти всичките си продукти с 15% до 25% в зависимост от модела. Причината е недостигът на чипове и високата им цена. Това може да се окаже началото на голямо поскъпване в ИТ сектора за всички

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

"Добре дошъл, любов моя": Певицата Алекс стана майка

Edna.bg

7 фрази, които емоционално интелигентните жени никога не използват

Edna.bg

Как е възможно? Рафиня прибира по 20 млн. на година, а има финансови проблеми

Gong.bg

Голям смут на Световното: възможно ли е Инфантино да е на трибуните на два стадиона по едно и също време

Gong.bg

25 задържани при акцията във Варна, петима от тях - общински служители

Nova.bg

Възрастен мъж се удави в хотелски басейн в Приморско

Nova.bg