Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

З оуи Кравиц посети изискано коктейлно парти на известната дизайнерка на бижута Джесика Маккормак в Лондон, давайки на феновете си най-ясния и близък поглед досега към зашеметяващия годежен пръстен, подарен от нейния любим Хари Стайлс.

37-годишната режисьорка на предстоящия трилър „Blink Twice“ съчета скъпоценния аксесоар с изящна копринена рокля с едно рамо и асиметрично деколте. Визията ѝ беше допълнена от сребристи сатенени обувки с каишка зад петата на бранда Christian Louboutin. На лявата си ръка звездата носеше тънки сребърни гривни и скулптурен маншет за бицепс, инкрустиран с не по-малко впечатляващ диамант.

Finally, a good look at Zoë Kravitz’s massive engagement ring worth half a million dollars https://t.co/bfBGx7ElBo pic.twitter.com/JEe5Cx77In — New York Post (@nypost) June 25, 2026

Цялостният облик на Кравиц излъчваше отчетливо булчинско настроение – избор, който изглежда напълно подходящ, тъй като се смята, че именно домакинята на вечерта, Джесика Маккормак, е дизайнер на годежния пръстен на актрисата. Звездата от „Големите малки лъжи“ наскоро стана първият официален посланик на марката и влезе в ролята на съводещ на бляскавото парти в шестетажната градска къща на дизайнерката в тузарския лондонски квартал „Мейфеър“.

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Уникален дизайн за близо милион долара

Експерти по скъпоценни камъни споделиха пред изданието Page Six Style, че удълженият диамант с форма на възглавница (cushion cut) вероятно тежи между 10 и 12 карата, а стойността му варира в главозамайващите граници от 600 000 до 800 000 долара.

„Дизайнът на пръстена излиза извън рамките на традиционното. Диамантът е вграден в плътна каса от жълто злато, вместо да бъде закрепен с класически зъбци. Това придава на бижуто изключително изчистено, минималистично и модерно излъчване“, коментира бижутерът Лора Тейлър.

Светската поява на Кравиц предложи най-детайлния поглед към годежното бижу, откакто медиите ексклузивно потвърдиха предложението за брак през април тази година, дошло след по-малко от осем месеца връзка. Веднага след годежа, по време на престижната Met Gala 2026 през май, актрисата упорито криеше лявата си ръка в джоба на роклята си от Saint Laurent, избягвайки светкавиците на червения килим. Настоящото парти в Лондон обаче доказва, че тя вече е напълно готова да сподели щастието си със света.

Zoë Kravitz finally gave a glimpse of her engagement ring from fiancé Harry Styles! 💍💕 The actress and singer, 37, rocked the unbelievable 9-carat, $500,000 ring to a summer solstice party in London, pairing the ginormous diamond with a bridal-inspired dress 🤍 This marks the… pic.twitter.com/aVdNz0JrEM — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 25, 2026

Задава се голяма коледна сватба във Великобритания

На бляскавия коктейл към Зоуи Кравиц се присъединиха и нейните колежки Джоди Комър и Кери Мълиган, с които по-късно се отправиха към частния затворен клуб „Харис Бар“.

Близки до двойката източници разкриват, че Кравиц и Хари Стайлс вече активно планират бъдещето си. В момента те обмислят уютна и по-скромна сватбена церемония в Обединеното кралство около Коледа тази година. Според плановете, тя ще бъде последвана от второ, мащабно и шумно тържество в Ню Йорк, организирано специално заради бащата на булката – легендарният рокер Лени Кравиц.

Че намеренията им са сериозни, доказва и още един постоянен символ на любовта им – наскоро двамата влюбени си направиха еднакви татуировки с надпис „Let It Rip“ („Да става каквото ще“), които да си партнират перфектно с милионния диамант на ръката на Зоуи.