„Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“: Арестуваха мъж, заплашвал друг с убийство в София

З адържан е 48-годишен мъж, който се е заканил два пъти с убийство на мъж в София, като е използвал пистолет. Това съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура, която е повдигнала обвинения по случая.

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Инцидентът е станал на 23 юни около 15:40 ч. на бул. „Македония“ в столицата. По данни на прокуратурата обвиняемият е насочил пистолет към пострадалия и е отправил заплахи с думите: „Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“.

Около два часа по-късно същият мъж отново е отправил закана, като този път е опрял оръжието в челото на потърпевшия, който впоследствие е подал сигнал в полицията.

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От прокуратурата посочват, че обвиняемият е осъждан в миналото, но към момента е реабилитиран. Поради опасност да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо него е внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.