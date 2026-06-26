България

„Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“: Арестуваха мъж, заплашвал друг с убийство в София

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е осъждан в миналото, но към момента е реабилитиран

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 11:16
„Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“: Арестуваха мъж, заплашвал друг с убийство в София
Източник: iStock photos/Getty images

З адържан е 48-годишен мъж, който се е заканил два пъти с убийство на мъж в София, като е използвал пистолет. Това съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура, която е повдигнала обвинения по случая.

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

Инцидентът е станал на 23 юни около 15:40 ч. на бул. „Македония“ в столицата. По данни на прокуратурата обвиняемият е насочил пистолет към пострадалия и е отправил заплахи с думите: „Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“.

Около два часа по-късно същият мъж отново е отправил закана, като този път е опрял оръжието в челото на потърпевшия, който впоследствие е подал сигнал в полицията.

Мъж с пистолет заплаши с убийство трима души в София

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е осъждан в миналото, но към момента е реабилитиран. Поради опасност да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо него е внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Василена Василева
Източник: СРП    
София прокуратура заплаха за убийство задържан пистолет престъпление съд арест криминално деяние Софийска районна прокуратура
Последвайте ни
25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

25 арестувани и разследване за корупция: Казусът „Баба Алино“ се разраства

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Нов дипломатически скандал по оста София - Скопие

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НС направи промени в състава на постоянните парламентарни комисии

НС направи промени в състава на постоянните парламентарни комисии

България Преди 21 минути

Точката беше беше включена в дневния ред в началото на пленарното заседание

Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

Диамант за $800 000: Зоуи Кравиц най-после показа годежния пръстен от Хари Стайлс

Любопитно Преди 55 минути

37-годишната актриса и режисьор Зоуи Кравиц събра погледите на светско събитие в Лондон, показвайки за първи път в пълен блясък огромния диамант, подарен от годеника ѝ Хари Стайлс. Експерти оценяват уникалното бижу на близо 800 хиляди долара

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

България Преди 1 час

Водач на тежкотоварен автомобил е с опасност за живота

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Намериха 5-членно семейство мъртво, бабата е основният заподозрян за масово отравяне

Свят Преди 1 час

64-годишната Ейми Стедман е основният заподозрян за смъртта на петима свои роднини. Сигнал на съседи разплете смразяваща мистерия, оставила съкрушен един баща, който от години се е борил да спаси децата си от изолация

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

Най-големият удар за две години: 73 бойни пистолета задържани на границата с Турция

България Преди 1 час

Акцията е част от операция DIRECT HIT по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия изток към Европа

<p>От исторически триумф до крах за 2 години: Как скандали и &bdquo;Епстийн&ldquo; свалиха Киър Стармър</p>

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Ще успее ли наследникът на Киър Стармър да намери изход от политическата криза, в която е изпаднала Великобритания

<p>Ще спре ли Саудитска Арабия милионната приказка на вратаря-сензация Возиня?</p>

Феноменът Возиня: Вратарят на Кабо Верде изпревари световни звезди по популярност

Любопитно Преди 1 час

40-годишният страж вече има 15.5 милиона последователи в Инстаграм след подвига срещу Испания

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

Турист се удави в хотелски басейн в Приморско

България Преди 1 час

Мъжът, който е от Чехия, пристигнал в България самостоятелно на 23 юни

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Свят Преди 2 часа

Хиляди са получили препоръка да напуснат домовете си

,

Общински имоти на безценица? Сметната палата откри нарушения за над 2 милиарда лева

България Преди 2 часа

Одиторите сезираха прокуратурата и КПК за десетки общини; плащали са милиони аванси на фирми без реално свършена работа

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

Семейство от Варна остана без дом след умишлен палеж от бивш приятел на дъщеря им

България Преди 2 часа

След години на тормоз и нарушени ограничителни заповеди, 33-годишен криминално проявен мъж изпепели къща и подпали втора сграда в квартал „Аспарухово“

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

България Преди 2 часа

Форумът се състоя в навечерието на Срещата на върха, която ще се проведе в Анкара

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита

"Възраждане" внася предложения за намаляване на дефицита

България Преди 2 часа

Костадин Костадинов подчерта, че партията му не приема тезата, че държавният служител е „най-голямото зло“

Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

Нова измама: Звъни ти близък човек, чуваш гласа му, но отсреща стои непознат

България Преди 2 часа

В рубриката „Високо напрежение“ Татяна Йорданова показва защо някой може да звънне от вашия номер и дори да имитира гласа ви

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

Трагедията край Мездра: Задържаният за смъртта на двама тийнейджъри е взел книжка наскоро

България Преди 2 часа

Младежите от фен клуба на „Ботев Враца“ скърбят за 16-годишно момиче и 17-годишния Иван, пометен на път за рождения ден на баба си

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Apple вдига цените, да се готви ли целият бранш

Технологии Преди 2 часа

Американската компания обяви, че ще вдигне цените на почти всичките си продукти с 15% до 25% в зависимост от модела. Причината е недостигът на чипове и високата им цена. Това може да се окаже началото на голямо поскъпване в ИТ сектора за всички

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

"Добре дошъл, любов моя": Певицата Алекс стана майка

Edna.bg

7 фрази, които емоционално интелигентните жени никога не използват

Edna.bg

Как е възможно? Рафиня прибира по 20 млн. на година, а има финансови проблеми

Gong.bg

Голям смут на Световното: възможно ли е Инфантино да е на трибуните на два стадиона по едно и също време

Gong.bg

25 задържани при акцията във Варна, петима от тях - общински служители

Nova.bg

Възрастен мъж се удави в хотелски басейн в Приморско

Nova.bg