НС направи промени в състава на постоянните парламентарни комисии

П арламентът направи промени в състава на постоянни парламентарни комисии. Точката беше беше включена в дневния ред в началото на пленарното заседание.

Евгени Дянков (ГЕРБ – СДС) беше освободен като член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На негово място беше избран Христо Гаджев (ГЕРБ – СДС).

Владислав Горанов (ГЕРБ – СДС) беше освободен като член на Комисията по отбрана, а Христо Гаджев беше избран на негово място. Горанов беше избран за член на Комисията по енергетика.

От Комисията по енергетика беше освободен Тихомир Тотев („Прогресивна България“) като член и беше избран Здравко Марков („Прогресивна България“). За член на комисията беше избран и Евгени Дянков (ГЕРБ – СДС).

Здравко Марков беше освободен като член на Комисията по отбрана, а на негово място влиза Тихомир Тотев.

Павлина Ковачева („Прогресивна България“) беше освободена като член на Комисията по труда, демографската и социалната политика, а на нейно място постъпва Васка Милушева („Прогресивна България“).

Милушева беше освободена като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, а Ковачева беше определена за член на комисията.

Парламентарните комисии са основен работен орган на Народното събрание, в които се извършва предварителното разглеждане на законопроекти, парламентарен контрол и тематични обсъждания. Те имат ключова роля в законодателния процес, тъй като именно там се формират част от окончателните текстове, които впоследствие се гласуват в пленарната зала.

Промените в състава на постоянните комисии са обичайна практика при промени в парламентарните групи, политически преразпределения или вътрешноорганизационни решения на съответните формации. Чрез тях се осигурява баланс на представителството на политическите сили в различните области на законодателната работа.

Комисиите по европейските въпроси, отбрана, енергетика и социална политика са сред най-натоварените структури в парламента, тъй като разглеждат ключови теми, свързани с външната политика, националната сигурност, икономическото развитие и социалните въпроси.