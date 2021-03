Алма с нова музикална любовна история

ALMA не може да се оплаче от липса на вдъхновение – създава страхотни нови песни със завидна скорост. След бунта в "My Mama Told Me", сега младата изпълнителка е готова с красива любовна история, озаглавена "Far Faraway".

"Това е песен за една толкова силна любов, която може да те пренесе в друго далечно измерение – щастливо, безпроблемно и спокойно", споделя ALMA.

Източник: Вирджиния Рекърдс

Новият сингъл е по музика и текст на самата ALMA, а аранжиментът е на Pavell. "По време на една от студийните ни сесии, ALMA дойде с готов текст и мелодия. Харесах звученето още с първите акорди, които тя изсвири на пианото. Затова веднага се заехме с аранжимента и записа на вокалите. Моите адмирации към ALMA и таланта, с който не спира да ни изненадва и вдъхновява!", споделя той.

Освен в България "Far Faraway" ще има премиера в още 16 държави по света, включително Южна Корея, Русия, Полша и Унгария.

Във видеото режисьорът Димитрис Георгиев решава да разкаже любовната история на ALMA от две нейни гледни точки – едната е с човека, с когото тя иска да бъде, а в другата него го няма. Така във видеото заживяват два различни свята, които в един момент се преплитат, а понякога се сливат в едно цяло. В звученето на песента също има интересна опозиция, но музикална – едно отчасти меланхолично начало преминава в ритмичен и позитивен бийт. Партньор на ALMA във видеото е един от най-близките ѝ приятели от детството – Noah Bay.

Сред най-големите успехи на ALMA се нареждат наградата "Дебют на годината" за 2020-та и 2 номинации от Годишните музикални награди на БГ радио, участие в един от най-грандиозните конкурси за пеене в Европа – Top of The Top Festival, #23 в Shazam Русия, 2 седмици под #8 в официалния еърплей чарт в Полша, 16 последователни седмици най-излъчвана песен в радио и телевизионния ефир в България, над 3,3 милиона стрийма на дебютния ѝ сингъл “Perfect” в Spotify и достигнати 88 хиляди месечни слушатели в платформата. Последната ѝ песен “My Mama Told Me” прекара 3 последователни седмици като #1 в еърплей класацията за български песни у нас и цели 18 седмици в топ 10 на чарта.