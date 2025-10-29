Любопитно

Актриса от "Малки сладки лъжкини" показа невероятното си тяло на 40-ия си рожден ден

Троян Белисарио показа страхотната си фигура в провокативна снимка

29 октомври 2025, 12:12
Троян Белисарио Патрик Дж. Адамс
Източник: Getty Images

Т роян Белисарио показа невероятната си фигура в снимка за 40-ия си рожден ден от съпруга си Патрик Джей Адамс, предаде Page Six

Звездата от „Pretty Little Liars“ навърши 40 години във вторник на 28 октомври, а Адамс сподели провокативна снимка на нея, легнала по корем край басейн, докато гледа телефона си. Белисарио беше напълно гола на небрежната снимка.

Още снимки в Instagram карусела включваха нея в ледена вана, прекарваща време с двете им дъщери — 7-годишната Аурора и 4-годишната Елиът — и снимка от времето, когато беше бременна.

„Не знам как правиш всичко или как се оказах късметлия да го правя с теб, но ще взема всяка проклета капка, която мога да получа“, написа Адамс. „Честит рожден ден @sleepinthegardn – ти си дарът, който буквално никога не спира да дава и всеки, който има късмета да те познава, го усеща.“

„Винаги напред, без да оставяш камък необърнат, без сън до Бруклин, без почивка за злите, без ако, а и или но, без вреда, без фаул, без кураж, без слава“, продължи той. „Цяло сърце. Цяла борба. Цяла любов. Винаги и по всички начини.“

Белисарио също сподели умилителните подаръци на съпруга си в Instagram Story, които включваха черна подаръчна кутия, вързана с розова панделка, ваза с цветя, твърда корица на романа „1985“ на Антъни Бърджис и зелени балони с надпис „честит рожден ден“.

„Отново най-добрите подаръци“, написа тя, тагвайки звездата от „Suits“.

„Аз съм изключителна късметлийка“, добави тя.

Белисарио и Адамс, на 44 години, са женени от декември 2016 г.

Майката на две деца говори за брака им по време на появата си в подкаста на Джеси Тайлър Фъргюсън „Dinner’s On Me“ през май, отбелязвайки, че са се налагали да се срещат на далечно разстояние за дълги периоди от време, откакто се запознали през 2009 г.

„Винаги се шегувахме, че броят на часовете, прекарани в стая заедно, е наистина нисък“, пошегува се тя за натоварените им графици за снимки.

Актриса призна, че има период на приспособяване, когато отново се събират.

„Живял си отделно, така че си живял сам и си формирал свои собствени навици“, обясни тя. 

„Знаеш, може би съм свикнала да се събуждам и да отивам да тичам, и изведнъж има някой в леглото ми, с когото искам да прекарвам време, но си казвам, е, това е, което правя“, продължи тя.

„Това е наистина трудно да се навигира с децата“, добави тя.

Източник: Page Six    
Троян Белисарио Патрик Джей Адамс 40-ти рожден ден гола снимка Pretty Little Liars семеен живот Instagram знаменитости рождени подаръци актриса
Последвайте ни

По темата

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Актриса от

Актриса от "Малки сладки лъжкини" показа невероятното си тяло на 40-ия си рожден ден

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 6 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 6 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 6 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 6 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НАТО коментира намаляването на американски военни в Европа&nbsp;</p>

НАТО: Намаляването на американски военни в Европа не е нещо необичайно

Свят Преди 12 минути

САЩ са информирали НАТО предварително за коригирането на броя на военните

„25 години СБЛЪСЪК“ разпалва страстите с ексклузивни теми и гости

„25 години СБЛЪСЪК“ разпалва страстите с ексклузивни теми и гости

Любопитно Преди 16 минути

Ивка Бейбе, Евгени Минчев, Димитър Рачков и много други ще се изправят на ринга по случай юбилея на легендарното предаване

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

България Преди 20 минути

Лидерът на „Възраждане“ остро разкритикува финансовата политика на управляващите

<p>Санкции удариха &quot;Лукойл&quot; - партньорите им преосмислят съвместни проекти</p>

Чуждестранните партньори на "Лукойл" преоценяват участието си в съвместни проекти

Свят Преди 26 минути

В България руският концерн държи пълен контрол върху най-голямата рафинерия в страната – "Лукойл Нефтохим Бургас"

Затварят Линия 3 на метрото за 2 дни през ноември

Затварят Линия 3 на метрото за 2 дни през ноември

България Преди 27 минути

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

Любопитно Преди 39 минути

Двамата се запознават още като тийнейджъри, когато кариерите им се развиват почти паралелно

Подариха златна корона на Тръмп в Южна Корея

Подариха златна корона на Тръмп в Южна Корея

Свят Преди 43 минути

По време на визитата си в Южна Корея Доналд Тръмп получи златна корона и най-високото отличие на страната, докато Сеул залага на символиката на „златната ера“ в отношенията между двете държави

<p>Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея</p>

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Свят Преди 43 минути

Тя ще се състои в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

<p>Крис Еванс и Алба Баптиста станаха родители</p>

Крис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе

Любопитно Преди 1 час

Алба Баптиста криеше бременността си от медиите

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Свят Преди 1 час

Светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята, каза метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Любопитно Преди 1 час

Ще ви трябват 20 минути, за да произнесете името му – и това е официално

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Свят Преди 1 час

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми

<p>Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава</p>

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

България Преди 1 час

Министърът на културата коментира и проверката в театралната школа, която носи неговото име

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

България Преди 1 час

Машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

НА ЖИВО: Севлиево - ЦСКА, "червените" с четирима българи

Gong.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg