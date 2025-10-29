Актриса от "Малки сладки лъжкини" показа невероятното си тяло на 40-ия си рожден ден

Т роян Белисарио показа невероятната си фигура в снимка за 40-ия си рожден ден от съпруга си Патрик Джей Адамс, предаде Page Six.

Звездата от „Pretty Little Liars“ навърши 40 години във вторник на 28 октомври, а Адамс сподели провокативна снимка на нея, легнала по корем край басейн, докато гледа телефона си. Белисарио беше напълно гола на небрежната снимка.

Още снимки в Instagram карусела включваха нея в ледена вана, прекарваща време с двете им дъщери — 7-годишната Аурора и 4-годишната Елиът — и снимка от времето, когато беше бременна.

„Не знам как правиш всичко или как се оказах късметлия да го правя с теб, но ще взема всяка проклета капка, която мога да получа“, написа Адамс. „Честит рожден ден @sleepinthegardn – ти си дарът, който буквално никога не спира да дава и всеки, който има късмета да те познава, го усеща.“

„Винаги напред, без да оставяш камък необърнат, без сън до Бруклин, без почивка за злите, без ако, а и или но, без вреда, без фаул, без кураж, без слава“, продължи той. „Цяло сърце. Цяла борба. Цяла любов. Винаги и по всички начини.“

Белисарио също сподели умилителните подаръци на съпруга си в Instagram Story, които включваха черна подаръчна кутия, вързана с розова панделка, ваза с цветя, твърда корица на романа „1985“ на Антъни Бърджис и зелени балони с надпис „честит рожден ден“.

„Отново най-добрите подаръци“, написа тя, тагвайки звездата от „Suits“.

„Аз съм изключителна късметлийка“, добави тя.

Белисарио и Адамс, на 44 години, са женени от декември 2016 г.

Patrick J. Adams and Troian Bellisario at the 81st Golden Globe Awards.#GoldenGlobes pic.twitter.com/0681Ock2Wt — GoldenSeries (@series_golden) January 7, 2024

Майката на две деца говори за брака им по време на появата си в подкаста на Джеси Тайлър Фъргюсън „Dinner’s On Me“ през май, отбелязвайки, че са се налагали да се срещат на далечно разстояние за дълги периоди от време, откакто се запознали през 2009 г.

„Винаги се шегувахме, че броят на часовете, прекарани в стая заедно, е наистина нисък“, пошегува се тя за натоварените им графици за снимки.

Актриса призна, че има период на приспособяване, когато отново се събират.

„Живял си отделно, така че си живял сам и си формирал свои собствени навици“, обясни тя.

„Знаеш, може би съм свикнала да се събуждам и да отивам да тичам, и изведнъж има някой в леглото ми, с когото искам да прекарвам време, но си казвам, е, това е, което правя“, продължи тя.

„Това е наистина трудно да се навигира с децата“, добави тя.