Емили Блънт за АI актрисата Тили Норуд: Господи, ние сме обречени

AI актрисата е създадена от холандската актриса Елин ван дер Велден, която иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“

1 октомври 2025, 11:53
Х оливуд не посреща с отворени обятия Тили Норуд – "AI актьор", който предизвика вълнение, след като нейните холандски създатели заявиха, че синтетичният изпълнител е в преговори с агенции за таланти, предаде ВВС

На пръв поглед Норуд може да бъде сбъркана с млада, амбициозна актриса, когато се разгледат нейните социални мрежи. Брюнетката позира за снимки и представя изцяло генериран от изкуствен интелект комедиен скеч, като е описана с „атмосфера на съседското момиче“.

„Може и да съм AI, но в момента изпитвам много истински емоции“, написаха създателите на Тили на нейната страница. „Толкова съм развълнувана за това, което предстои!“

Мощният актьорски съюз в Холивуд осъди създаването ѝ, заедно с известни звезди като Емили Блънт, Наташа Лион и Упи Голдбърг.

Норуд „не е актьор, а персонаж, генериран от компютърна програма, обучена върху работата на безброй професионални изпълнители“, заяви в изявление Гилдията на екранните актьори – Американската федерация на телевизионните и радио артисти, или SAG-AFTRA.

„Тя няма житейски опит, от който да черпи, няма емоции и, от това, което видяхме, публиката не се интересува от гледане на компютърно генерирано съдържание, откъснато от човешкия опит“, добави съюзът.

AI актрисата е създадена от холандската актриса и комедиантка Елин ван дер Велден, която според съобщенията е заявила, че иска Норуд да стане „следващата Скарлет Йохансон“. BBC се свърза с Ван дер Велден и нейната компания Particle6 за коментар.

Въпреки гнева и негативните реакции в Холивуд, холандската създателка публикува в Instagram страницата на Тили, че създанието „не е заместител на човешко същество, а творческа работа – произведение на изкуството“.

„Създаването на Тили за мен беше акт на въображение и майсторство, не по-различно от рисуването на персонаж, писането на роля или оформянето на изпълнение“, написа Ван дер Велден, добавяйки, че подобни творения трябва да бъдат оценявани „като част от собствен жанр“, вместо да се сравняват с човешки актьори.

Използването на изкуствен интелект беше ключов спорен момент, който доведе до продължителните стачки в Холивуд през 2023 година. AI е горещо оспорвана технология в Холивуд и беше основен проблем по време на трудовите стачки, които спряха индустрията преди две години, когато сценаристи и актьори поискаха защита от тази технология.

В изявлението си относно Норуд SAG-AFTRA напомни на агенциите и студиата, че използването на Норуд в проекти може да създаде проблеми с договорните защити, които те осигуриха след стачката през 2023 година. „Това не решава никакъв ‚проблем‘ – то създава проблема с използването на откраднати изпълнения, за да измести актьорите от работа, застрашавайки поминъка на изпълнителите и обезценявайки човешкото изкуство“, заяви съюзът.

Актрисата и режисьор Наташа Лион, известна с главните си роли в „Poker Face“, „Orange Is the New Black“ и „Russian Doll“, заяви, че всеки, който работи с Норуд, трябва да бъде бойкотиран. „Всяка агенция за таланти, която се ангажира с това, трябва да бъде бойкотирана от всички гилдии“, каза Лион, която в момента работи с „етичен AI“ за създаване на пълнометражен филм с истински актьори. „Дълбоко заблудено и напълно обезпокоително“, добави тя.

Актрисата Емили Блънт, говорейки в подкаст на Variety, определи създаването като ужасяващо. „Това е AI? Господи, ние сме обречени“, каза номинираната за Оскар актриса, когато й показаха видео на Норуд. „Това е наистина, наистина страшно. Хайде, агенции, не правете това. Моля, спрете. Моля, спрете да отнемате нашата човешка връзка.“

В американското токшоу „The View“ комедиантката и актриса Упи Голдбърг заяви, че публиката може да различи хората от синтетичните изпълнители. Тя изрази скептицизъм относно опасенията, че AI творенията ще отнемат работни места от човешките актьори, защото „се движим различно, лицата ни се движат различно, телата ни се движат различно“.

Въпреки че Instagram страницата на Норуд е активна от месеци, нейното съществуване придоби известност в Холивуд тази седмица, след като търговското издание Deadline съобщи за среща на върха в Цюрих, на която нейната създателка представи през уикенда.

Ван дер Велден обсъди своето AI продуцентско студио и новата си агенция за AI таланти – Xicoia – в събота, според Deadline, и намекна, че холивудските студия и агенции приемат AI под прикритие. Тя каза на публиката, че трябва да очакват публични съобщения за високопрофилни проекти, използващи тази технология, през следващите месеци.

Източник: BBC    
