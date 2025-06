„Малки сладки лъжкини“ стана на 15: Кой герой си според зодията ти?

„Имаш ли тайна, можеш ли да я запазиш?“ не е просто тематична песен – тя задава цялата предпоставка на „Малки сладки лъжкини“.

Сериалът, излъчван по Freeform от 8 юни 2010 г. до 27 юни 2017 г., проследява пет приятелки, чиито тайни и лъжи са разкрити от анонимния „А“ след мистериозното изчезване на тяхна приятелка. Обратите и разкритията бяха толкова шокиращи, че зрителите всяка седмица затаяваха дъх, за да разберат какво ще се случи следващия път.

