Актьори демонстративно напуснаха премиера на "Сънданс"

М арли Матлин, Джеръми О. Харис и Елайза Хитман напуснаха премиерата на филм от конкурсната програма на фестивала "Сънданс", съобщи АП.

Причината е неработещо устройство за субтитри.

Актрисата Марли Матлин, която е глуха, е част от журито на кинофестивала заедно с Харис и Хитман.

Случилото се е било по време на премиерата на филма "Списание "Дриймс" ("Magazine Dreams").

Според организаторите на фестивала устройството за субтитри е било проверено и работещо преди началото на филма.

Достъпността на филмовите фестивали е сред основните теми от години.

Инцидентът отново показва как организаторите се опитват да направят промени, за да могат да посрещнат всички кинолюбители.

