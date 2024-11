Руски учители си сложиха шапки от станиол срещу „сателитите на НАТО"

Д оверчиви руски учители са подмамени от политически шегаджия да носят шапки от станиол, за да покажат колко дълбоко са промити мозъците им от кремълската пропаганда.

Снимки показват учители от няколко училища във Воронеж, които изработват, а след това носят шапките от станиол, за които им е казано, че ще предпазят тях и учениците им от радиацията на сателитите на НАТО.

Шегата е дело на активиста-измамник Владислав „Владик“ Бохан, който твърди, че руснаците са толкова дълбоко приучени да се подчиняват на Путин, че ще изпълняват всяко официално указание, колкото и абсурдно да е то.

На учителите било казано, че участват в „мащабно патриотично събитие“, което изисквало от тях да изработят шапки от станиол, които се свързват с параноични заблуди и конспиративни теории.

Но учителите приемат задачата с „удоволствие и усърдие“ и с радост изработват шапките, за да предпазят умовете им от „предаването на западните идеи“.

An activist has managed to convince Russian schools to make tinfoil hats to protect them from ‘NATO’s radiation'.



He said said schools have turned into institutions of ‘brainwashing’ and ‘suppression’ and that he made the system ‘work against itself’. pic.twitter.com/apEoUDc5oz