59 години след сватбата: Откриха булчинската рокля на последната гръцка кралица

Б улчинската рокля на последната гръцка кралица – Анна-Мария Датска, сестрата на настоящата кралица на Дания, беше намерена 59 години по-късно в кралския дворец „Татой“ на 15 километра северно от Атина, предаде информационният портал „Нюзбомб“.

Роклята е открита преди няколко дни, съобщи в публикация в социалните мрежи Андреас Мегос, личен писател и приятел на кралското семейство.

