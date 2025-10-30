5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

30 октомври 2025, 11:44
С наближаването на ежегодния конкурс „Мис Вселена“ участничките засилват подготовката си за престижния международен конкурс за красота.

На 21 ноември над сто участнички от страни по света ще се качат на сцената, представяйки своята страна на световния конкурс в нощта на коронацията. Тази година събитието ще се проведе в Impact Arena в Банкок, Тайланд, и ще бъде на тема „Силата на любовта“.

Последният път, когато страната беше домакин на състезанието, беше преди седем години – през 2018 г., когато Катриона Грей от Филипините беше коронясана за "Мис Вселена".

В навечерието на събитието тази година делегатките ще пристигнат в Тайланд близо три седмици преди финалната вечер на конкурса на 2 ноември и ще участват в различни тайландски културни събития и подготовка, свързана със състезанието, преди да се проведе самото състезание.

Настоящият конкурс „Мис Вселена“, такъв какъвто съществува днес, е основан през 1952 г. от калифорнийската компания за облекло Pacific Knitting Mills, която е и производител на бански костюми Catalina.

Компанията е била и спонсор на конкурса „Мис Америка“. През 1951 г. обаче победителката в конкурса „Мис Америка“ за същата година, Йоланда Бетбезе, отказва да позира в един от бански костюмите на марката, което накара Pacific Knitting Mills да организира конкурсите „Мис Вселена“ и „Мис САЩ“.

През последните 73 години конкурсът се развива и променя, като актуализира правилата си за всичко – от допустимостта до формата на състезанието.

Прочетете по-долу, за да разберете какви правила трябва да спазват участничките, за да участват в международното състезание.

  • Има минимална възрастова граница за участничките, но не и горна граница

Докато някои други големи конкурси изискват възрастта на участничките да е в определен диапазон, „Мис Вселена“ се дистанцира от подобни ограничения, за да създаде по-приобщаваща среда за участие в конкурса.

През 2023 г. официалната организация „Мис Вселена“ обяви, че всички жени над 18-годишна възраст вече ще могат да участват в него, което отбелязва отклонение от предишните ограничения на състезанието, които предвиждаха, че само участнички на възраст между 18 и 28 години могат да участват.

Мис Вселена 2022 Р'Бони Габриел обяви новаторската промяна по време на ревюто на Танър Флетчър на Седмицата на модата в Ню Йорк, което беше подходящо озаглавено „Конкурс за красота“, според Women's Wear Daily. „Любимият ми цитат е „Ако не сега, тогава кога?“ Защото вярвам, че възрастта не бива да ни определя“, каза Габриел по това време. „Не е утре, не е вчера, а е сега – сега е моментът да преследваш това, което искаш.“

  • Участничките първо трябва да спечелят местния конкурс за красота „Мис Вселена“ в своята страна

За да участват в конкурса „Мис Вселена“, претендентките от дадена държава първо трябва да спечелят местен конкурс, лицензиран от „Мис Вселена“, като например „Мис САЩ“.

В резултат на това броят на участничките в конкурса „Мис Вселена“ варира година след година въз основа на определени ограничения и промени във франчайзинга.

  • Участничките трябва да участват в състезателната част по бански костюми от конкурса

Въпреки че много конкурси за красота са се отказали от частта с бански костюми в своите състезания, събитието все още остава част от конкурса „Мис Вселена“.

Обикновено състезанието по бански костюми е предварително състезание, което се провежда преди официалната коронация в последната вечер на конкурса. За разлика от други конкурси като „Мис Америка“, конкурсът „Мис Вселена“ няма част с таланти в програмата си.

„Мис САЩ“, която е собственост на организацията „Мис Вселена“, също изисква от участничките си в конкурса да участват в състезание по бански костюми.

  • Носителките на титлата „Мис Вселена“ не могат да участват в други конкурси по време на управлението си, включително и подгласничките

На 22 април 2025 г. организацията „Мис Вселена“ публикува прессъобщение, в което пояснява правилата и разпоредбите си относно това, какво могат и не могат да правят носителките на титлата по време на 12-месечното си управление.

Съобщението дойде, след като третата подгласничка в конкурса през 2024 г., Сучата „Опал“ Чуангсри, продължи да се състезава в конкурса „Мис Свят Тайланд“, въпреки че беше трета подгласничка. В резултат на това организацията „Мис Вселена“ ѝ отне титлата за нарушение на договорните задължения, като се е състезавала в друг външен конкурс, преди да приключи управлението си.

„Наскоро открихме, че TPN Global не е спазила протоколите, определени от Националните директори (ND), като е изпратила кралица на Мис Вселена да участва в друг конкурс, преди да завърши управлението си“, пише организацията Мис Вселена за националния организатор, отговарящ за провеждането на Мис Вселена Тайланд. „Дълбоко съжаляваме за всички инциденти, при които тези действия са нарушили нашите вътрешни протоколи и очаквания.“

Въпреки отнемането на титлата ѝ "Мис Вселена", Чуангсри е коронясана за "Мис Свят Тайланд" и се състезава в общия конкурс "Мис Свят", като в крайна сметка печели и тази титла.

  • Участничките в конкурса могат да бъдат женени и майки

През август 2022 г. организацията „Мис Вселена“ обяви, че за първи път в историята си ще позволи както на омъжени жени, така и на майки да участват в конкурса.

Новите правила влязоха в сила за 72-ия конкурс „Мис Вселена“ през 2023 г., според вътрешна бележка, получена от The National.

До промяната на правилата само жени на възраст между 18 и 28 години, които никога преди не са били омъжени и нямат деца, са били допускани да се състезават за титлата „Мис Вселена“.

Първата майка, участвала в конкурса „Мис Вселена“, беше "Мис Гватемала" Мишел Кон през 2023 г., заедно с първата омъжена участничка с дете, "Мис Колумбия" Камила Авела, която се класира в челната петица същата година.

Източник: people.com    
