Отнеха короната на „Мис Вселена“ Аржентина

У частничката в конкурса „Мис Вселена“, която представляваше Аржентина през 2024 г., беше лишена от титлата си, след като заяви, че конкурсът за красота през ноември е бил фалшифициран.

Участничката Магали Бенехам направи спорните коментари по време на скорошно предаване на живо в YouTube със създателя на съдържание King Lucho.

Отстранената 30-годишна участничка от Кордоба - град, разположен в северната част на страната - предположи, че крайните резултати са били съмнителни и намекна, че цялата феерия е била фалшива.

„Когато обявиха Топ 5, видях как съдиите се гледаха един друг по странен начин“, твърди Бенехам. „Започнаха да се гледат един друг, сякаш искаха да кажат: „Това не е това, което избрахме, това не е това, което избрах аз“. Така се чувстваше отвън и тогава си казах: „Добре, това е предварително определено“. Винаги е било определено, всяка година.“

The Miss Universe organisation released a statement on January 2 announcing the disqualification of Miss Universe Argentina 2024, Magali Benejam from her title.#MissUniverse #MissUniverseArgentina #magalibenejam



Read on https://t.co/9GNo19rhjS pic.twitter.com/bHpJ22iiXU