5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Надежда Неменски

5 септември 2025, 06:24
5 септември: Охридската трагедия на 15 българи
Една година затвор за капитана на "Илинден"   
Н а 5 септември 2009 г. край бреговете на Охридското езеро се разиграва една от най-тежките трагедии в новата история на българския туризъм. Туристическият кораб „Илинден“, построен през 1920 г., потъва само за няколко минути. На борда са 55 души, предимно български туристи, тръгнали на разходка по езерото. Загиват 15 българи – мъже и жени на възраст между 30 и 60 години.

Разходката започва спокойно, но при маневра в близост до брега корабът внезапно наклонява. Оказва се, че авария в кормилната уредба не позволява на капитана да управлява плавателния съд. Претовареният с пътници „Илинден“ започва да поема вода и за минути потъва.

„Всичко стана за секунди. Чухме силен трясък, след което водата нахлу. Хората започнаха да викат, да се държат един за друг. Аз се спасих, защото някой ме издърпа навън“ – разказва пред македонски журналист една от оцелелите българки. Друг свидетел споделя: „Корабът се наклони рязко. Нямахме време да сложим спасителни жилетки. Всички бяха в паника, а възрастните хора не успяха да се измъкнат.“

Местни жители и рибари стават първите спасители. С лодки и мрежи те вадят хора от водата, преди пристигането на спасителните екипи.

Разследването

Македонските власти започват разследване веднага. Установено е, че корабът е бил на почти 90 години, претоварен и с неправилно поддържана техника. Лицензът му за плаване е бил подновен само няколко месеца по-рано. Заключението на експертите е категорично: авария в кормилната уредба и тежко техническо състояние на плавателния съд са довели до катастрофата.

Новината шокира България. В деня след трагедията е обявен национален траур. Хиляди хора се събират на поклонение в родните места на жертвите. „Загубихме най-близките си заради чужда небрежност. Това никога няма да го забравим“ – казва през сълзи роднина на загиналите.

Тогавашният президент Георги Първанов и премиерът Бойко Борисов настояват за изчерпателно разследване и наказания за виновните.

Днес, повече от десетилетие по-късно, трагедията с „Илинден“ остава като рана в българската памет. В Охрид и в България редовно се организират възпоменания за загиналите. „Все още сънувам как викам за помощ, а около мен хората се борят за живота си“ – признава една от оцелелите години по-късно.

  • Погребението на царя

На този ден през 1943 г. в Рилския манастир е погребан българският цар Борис III, чиято внезапна смърт само дни по-рано разтърсва страната. Владетелят умира на 28 август 1943 г. след кратко и тежко заболяване, обвито в мистерия и породило множество версии – от естествена сърдечна криза до отравяне. Смъртта му идва в най-напрегнатия момент на Втората световна война, когато България е изправена пред драматични избори за бъдещето си.

Погребението на Борис III се превръща в едно от най-масовите и тържествени събития в българската история. Десетки хиляди хора изпълват улиците на София, за да се поклонят пред тленните му останки, преди траурното шествие да поеме към Рилския манастир. Там, в сърцето на българската духовност, царят е положен в специално изграден саркофаг.

Погребението е съпроводено с огромна национална скръб. За мнозина българи Борис III е олицетворение на стабилността в бурните години между двете световни войни. Въпреки спорната му роля във външната политика – съюз с Хитлерова Германия, но и отказ да изпрати български войски на Източния фронт и да депортира българските евреи – той остава в паметта на мнозина като „обединител на нацията“.

Нова епоха

Смъртта и погребението му бележат началото на нова епоха. На престола застава малолетният цар Симеон II, а управлението се поема от регентски съвет. Само година по-късно България ще бъде въвлечена във войната срещу Германия, а през 1946 г. монархията ще бъде премахната след референдум.

Днес в Рилския манастир е запазено гробното място на Борис III, макар тленните му останки да са преместени след 1946 г.

  • Мюнхенското клане

На 5 септември 1972 г. светът е разтърсен от една от най-тежките терористични атаки в историята на спорта. По време на Олимпийските игри в Мюнхен осем въоръжени членове на палестинската групировка „Черният септември“ проникват в Олимпийското селище и нападат жилищата на израелската делегация.

Терористите убиват двама израелски спортисти още при щурма и вземат като заложници деветима други – треньори и състезатели. Исканията им са освобождаването на над 200 палестински затворници в израелски и западногермански затвори. Преговорите с германските власти се проточват часове, докато накрая терористите настояват да бъдат отведени заедно със заложниците на летище „Фюрстенфелдбрук“.

Там, в нощта на 5 срещу 6 септември, германските сили за сигурност организират неуспешна спасителна операция. Липсата на подготовка и координация водят до трагичен финал – при престрелката всички деветима израелски заложници са убити. Загиват и петима от нападателите, както и един западногермански полицай.

Още събития на 5 септември:

  • 1698 г. – Като опит да внесе западна култура сред дворянството в Русия цар Петър I облага с данък носенето на брада за всички мъже с изключение на духовниците и селяните.
  • 1975 г. – Срещу американския президент Джералд Форд е извършен опит за покушение.

Родени:

  • 1638 г. – роден е кралят на Франция Луи XIV
  • 1940 г. – родена е американската актриса Ракел Уелч („Животното“, „Професия блондинка“)
  • 1946 г. – роден е британският музикант, вокалист на Queen Фреди Меркюри
  • 1951 г. – роден е американският актьор Майкъл Кийтън („Батман“, „Батман се завръща“, „Джаки Браун“)
  • 1977 г. – родена е българската лекоатлетка, олимпийски шампион Тереза Маринова

Починали:

  • 1548 г. – умира британската кралица Катрин Пар, шестата и последна съпруга на крал Хенри VIII
  • 1566 г. – умира султанът на Османската империя Сюлейман Великолепни
  • 1997 г. – умира Майка Тереза

