14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не" на Хитлер

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

14 август 2025, 06:30
14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер
Цар Борис III   
Източник: Архив

Н а 14 и 15 август 1943 г., в разгара на Втората световна война, българският цар Борис III пристига в немската Главна квартира, за да се срещне с Адолф Хитлер. Това е напрегнато време – фронтовете се обръщат срещу Райха, Италия е пред капитулация, а съюзниците напредват в Средиземноморието. Германия е решена да укрепи контрола си на Балканите и търси помощ от своите съюзници.

  • Балканите – ключ към южния фланг на Райха

След падането на режима на Мусолини, германците са изправени пред спешната нужда да запълнят военния вакуум в Албания и части от Гърция. На дневен ред е предложението – или по-скоро искането – България да изпрати две дивизии, които да заменят изтеглящите се италиански войски.

Борис III до този момент успява да пази страната от пряко участие в бойни действия на Източния фронт и да ограничи ангажиментите ѝ само до окупацията на територии в съседните Югославия и Гърция. Но този път Хитлер иска повече.

  • Сблъсък на позиции

Германските архиви описват срещата като дълга и емоционално напрегната. Хитлер говори за „необходимостта от жертви“ и „дълга на верните съюзници“. Цар Борис, спокоен, но твърд, обяснява, че българската армия е вече разтегната по фронта на окупираните територии, че изпращането на нови войски би създало вътрешно напрежение и дори риск от недоволство в армията и обществото.

Съществуват свидетелства, че по време на разговора Борис намеква и за нежеланието на българския народ да воюва далеч от родината, особено в чужди територии, които не се считат за български.

Въпреки различията, срещата преминава без открит конфликт. Хитлер, който ценял Борис за лоялността му в предишни въпроси, вероятно е бил раздразнен, но разбира, че насилствено въвличане на България би имало политическа цена. Според някои източници, Фюрерът се опитва да използва личното си влияние, припомняйки предишните „услуги“ на Германия към България.

  • Съдбоносен край

Това е последната среща между двамата. Само десет дни по-късно, на 28 август 1943 г., цар Борис III умира при загадъчни обстоятелства. Официалната версия говори за сърдечна недостатъчност, но в историческите среди не стихват спекулациите за отравяне – било от германска страна заради отказа му да изпълни искането, било от съюзнически агенти, желаещи да променят българската външна политика.

Карлос Чакала

На 14 август 1994 г. светът научава, че венецуелският екстремист Илич Рамирес Санчес, по-известен като Карлос Чакала, е заловен от френски агенти в Хартум, Судан. Така завършва над две десетилетия на преследване, белязано от атентати, отвличания и бягства през няколко континента.

  • От Каракас до световните черни списъци

Името му „Илич“ не е случайно – баща му, адвокат с твърди комунистически убеждения, го кръщава на Владимир Илич Ленин. Роден през 1949 г. в заможно семейство в Каракас, младежът има двама братя – Владимир и Ленин. Получава солидно образование и заминава да учи в Москва в престижния „Патрис Лумумба“ университет. Там влиза в контакт с радикални идеи и изгражда първите си връзки с международни революционни движения.

След като напуска СССР, Илич се премества в Близкия изток и се присъединява към Народния фронт за освобождение на Палестина (PFLP). Именно там получава бойна подготовка, умения с оръжие и първите мисии в името на „революцията“.

  • Възходът на един терорист

През 70-те години Карлос се превръща в емблематична фигура на глобалния тероризъм. Неговите операции са внимателно планирани, смели и често зрелищни. Най-известната му акция е нападението над щаб-квартирата на ОПЕК във Виена през 1975 г., при което взема за заложници министри на петрола от няколко държави. Случаят влиза във всички водещи новинарски емисии и го превръща в икона за радикалната левица и враг №1 за западните служби.

В медиите получава прякора „Чакала“ след като в негово укритие е намерена книга на Фредерик Форсайт – „Денят на чакала“.

  • Личният живот на Чакала

Въпреки живота на бягство, Карлос има сериозни връзки. През 1979 г. се жени за немската терористка Магдалена Коп – член на германската групировка „Фракция Червена армия“ (RAF), с която извършва съвместни операции. Двамата имат дъщеря, родена през 1986 г. От предишна връзка има още една дъщеря.

След ареста си Карлос продължава да бъде в центъра на вниманието – през 2001 г., вече зад решетките във Франция, сключва брак по пълномощно с адвокатката си Изабел Кутан-Пейер, която поема и публичната защита на името му.

  • Живот на бягство и край в Судан

Десетилетия наред той се укрива, сменя държави и самоличности, а действията му се финансират чрез тайни мрежи и политически съюзници. През 90-те години обаче защитата му започва да се пропуква. На 14 август 1994 г. френските специални служби, след внимателно планирана операция и тайно сътрудничество със суданските власти, го арестуват в Хартум. Под силна охрана той е транспортиран до Франция, където е обвинен и впоследствие осъден на доживотен затвор за убийства и терористични актове.

Днес Карлос Чакала излежава присъдата си във френски затвор, без право на освобождаване. Неговата биография остава като едно от най-ярките – и мрачни – свидетелства за епохата на идеологическия тероризъм през втората половина на XX в.

Още събития на 14 август:

  • 1880 г. – Приключва строителството на Кьолнската катедрала.
  • 1947 г. – Великобритания обявява за новосформирана по религиозен принцип и независима държава Пакистан.

Родени:

  • 1945 г. – роден е немският режисьор Вим Вендерс („Париж, щата Тексас“, „Хотел за милион долара“, „Потапяне“)
  • 1945 г. – роден е американският актьор Стийв Мартин („Бащата на булката“, „Сержант Билко“, „Деца на килограм“, „Розовата пантера“)
  • 1966 г. – родена е американската актриса Хали Бери („Извънредно решение“, „X-Мен“, „Парола: Риба меч“, „Не умирай днес“, „Облакът Атлас“)

Починали:

  • 1958 г. – умира френският физик Фредерик Жолио-Кюри
  • 1988 г. – умира италианският автомобилен инженер Енцо Ферари

По темата

Редактор: Надежда Неменски
14 август цар Борис III Хитлер среща Втора световна война Карлос Чакала Илич Рамирес Санчес
Какво ще бъде времето в четвъртък

Какво ще бъде времето в четвъртък

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

14.08: Напрежение в сърцето на Райха: Когато Борис III каза „не“ на Хитлер

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Колко често се разгонват кучетата?

Колко често се разгонват кучетата?

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 11 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 8 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 8 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 8 часа

