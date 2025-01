5 януари – Хенри VIII, нацисти и „В очакване на Годо“

Н а 5 януари 1531 г. папа Климент VII забранява на английския крал Хенри VIII да се ожени повторно. По това време той е женен за Катерина Арагонска, но иска да се разведе, защото тя не може да му роди наследник.

Въпреки забраната, той се развежда и основава Англиканската църква и в крайна сметка има общо шест съпруги. Хенри VIII отнема папската власт над английската църква и се провъзгласява за глава на английската църква. През 1536 и 1539 г. е проведена секуларизация и манастирските земи преминават в ръцете на аристокрацията. Съпротивата срещу тази политика е жестоко потушавана.

Нацистката партия в Германия е основана

#ThsDayInHist0ry Jan. 5, 1919- Anton Drexler founded the German Workers' Party.



It would be one of the world's most influential moments, and became a precursor to one of history's greatest tragedies.



The German Workers' Party was the forerunner to the Nazi Party.



🧵 pic.twitter.com/1RJAYySqwm — OnlyFacts (@ThsDayInHist0ry) January 5, 2024

На 5 януари 1919 г. германският крайнодесен политик Антон Дрекслер основава антисемитската Германска работническа партия, която по-късно се преобразува в Националсоциалистическа германска работническа партия. Дрекслер служи като наставник на Адолф Хитлер през ранните му години в политиката. Хитлер го наследява като председател на партията през 1921 г.

След спор за междупартийни избори Хитлер яростно подава оставката си от партията на 11 юли 1921 г. Членовете на комисията осъзнават, че оставката на водещата им публична личност и говорител би означавала край на партията.

Хитлер заявява, че ще се присъедини при условие, че ще замени Дрекслер като председател на партията и че партийните щабове ще останат в Мюнхен. Комитетът се съгласява и той се присъединява към партията като член 3680. След това Дрекслер заема чисто символичната позиция на почетен председател и напуска партията през 1923 г

Бони и Клайд

SHOCKING FACTS ABOUT BONNIE AND CLYDE



Bonnie Elizabeth Parker and Clyde Chestnut Barrow were American criminals who traveled the Central United States with their gang during the Great Depression. The couple were known for their bank robberies, although they preferred to rob… pic.twitter.com/4ScPk5o8ny — Ozil💖 (@iconicjuddy) November 5, 2023

На тази дата през 1930 г. се срещат Бони Паркър и Клайд Бароу. Бони и Клайд са американски престъпници, пътували из САЩ с бандата си по времето на Голямата депресия, грабейки и убивайки хора. Понякога бандата е включвала по-големият брат на Клайд, както и жена му.

Добиват известност с 12 обира на банки, въпреки че са предпочитали да грабят малки магазинчета и бензиностанции. Групата е убила поне 9 полицаи и няколко цивилни. Двойката са нападнати и убити от засада от полицейски служители близо до градчето Сейлис, Луизиана.

„В очакване на Годо“

ESTRAGON: Let's go.

VLADIMIR: We can't.

ESTRAGON: Why not?

VLADIMIR: We're waiting for Godot.

—

Samuel Beckett’s EN ATTENDANT GODOT (WAITING FOR GODOT) was first performed at the Théâtre de Babylone, Paris on 5 January 1953. pic.twitter.com/XxGmi4DmZl — Samuel Beckett (@samuelbbeckett) January 5, 2022

През 1953 г на 5 януари е премиерата на пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет в Париж. Това е пиеса в две действия, написана от нобелиста Самюъл Бекет на френски език между 9 октомври 1948 и 29 януари 1949 г.[1] и публикувана през 1952 г. в Париж от издателство Minuit. След това пиесата е преведена от автора на английски.

Първото представление е изиграно в парижкия Theatre de Babylone на 5 януари 1953 г., режисирано от Роже Блен, който изпълнява и една от ролите. Липсата на непосредствено разбираемо послание първоначално предизвиква бурни реакции на публиката. Впоследствие пиесата се утвърждава като една от знаковите творби на модерната драматургия, призната е за „най-влиятелното англоезично драматургично произведение на XX век“. Поставяна е многократно по сцените на европейските театри, както и на други места по света.

Още събития на 5 януари:

1863 г. – роден е руският актьор, режисьор и продуцент Константин Станиславски, който развива влиятелната теория за актьорската игра, наречена методът на Станиславски.

1931 г. – роден е американският актьор Робърт Дювал („Кръстникът“, „Апокалипсис сега“, „Смъртоносно влияние“)

1938 г. – роден е испанският крал Хуан Карлос I

1939 г. – легендарната жена пилот Амелия Еърхарт е обявена официално за мъртва, след като самолетът ѝ изчезва над Тихия океан през 1937 г.

1946 г. – родена е американската актриса Даян Кийтън („Кръстникът“, „Башата а булката“, „Стаята на Марвин“)

1975 г. – роден е американският актьор Брадли Купър („Ергенският запой“, „Американски снайперист“, „Роди се звезда“)

2014 г. – умира легендарният португалски футболист Еузебио

