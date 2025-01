Хенри VIII: Историите на най-известния британски монарх

Х енри VIII, безспорно най-известният монарх в историята на Великобритания, е фигура, чийто живот и личност продължават да вдъхновяват безброй книги, филми и телевизионни продукции, разкривайки сложността на неговия характер и съдбата на неговите шест съпруги.

Силуетът на Хенри VIII става незабавно разпознаваем благодарение на прочутия портрет на Ханс Холбайн Младши, който го изобразява като висок, едър мъж, покрит със скъпоценности вперил проницателни очи в зрителя. Но мъжът зад тези очи, който отхвърля две съпруги и нарежда екзекуцията на други две, остава много по-труден за разбиране – въпреки безбройните книги и телевизионни адаптации, които се опитват да разгадаят неговия образ.

Последният опит в тази посока е филмът "Подстрекателката", с участието на Джуд Лоу в ролята на Хенри VIII и Алисия Викандер като неговата шеста съпруга, Катрин Пар. Базиран на книгата на Елизабет Фримантъл от 2013 г. "Queen's Gambit", разказана през погледа на Пар, филмът показва един затлъстял Хенри, който едва се движи без чужда помощ и страда от инфекция на крака, получена от рана в битка преди десет години (исторически факт). Той е не само физически, но и емоционално агресивен към Катрин. Филмът се базира на друга историческа истина: в един момент Хенри е подписал заповед за ареста на Катрин Пар.

"Смятам, че заблудата и лудостта започват да се развиват още когато Хенри е бил млад, и му казват, че е само на второ място след самия Бог", споделя Джуд Лоу пред BBC. "Това е форма на лудост. Не се опитвам да го оправдавам, но когато на човек му се казва това в продължение на 50 години, то наистина започва да се превръща в заблуда. И това е много нездравословно състояние на ума, особено за някой, който има власт да упражнява насилие върху тези, които не се подчиняват."

Съпругите и любовниците на Хенри VIII са се превърнали в легенди по свой начин, като техните образи се променят във филмите, но тяхната същност остава непокътната. Втората му съпруга, Ан Болейн, вероятно е най-известната (тя е вдъхновение за опера от 19-ти век), което може да се дължи частично на трагичната ѝ смърт. Хенри е заповядал екзекуцията ѝ по обвинения за прелюбодеяние, инцест и предателство. Няколко филма и книги разказват историята на сестрите Болейн, като някои изобразяват Ан като жертва, а други - като злодей, получил заслуженото си.

Въпреки новопридобитото внимание, личностите на шестте съпруги остават относително непознати, както открива Алиша Викандер, изследвайки живота на Катрин Пар. "Тя е била първата жена в британската история, която публикува книга под свое име – Оплакването на грешника", казва Викандер, но за нейна изненада, историята е забравила за Пар.

Телевизионната адаптация на последния роман на Хилари Мантел, "Огледалото и светлината" , получи възторжени отзиви след премиерата си по BBC One в неделя. Поредицата, която завършва трилогията за Тюдорите, беше очаквана с нетърпение цели осем години.

Интересът към династията Тюдор и, по-специално, към Хенри VIII и неговото тридесет и осемгодишно управление, е възобновен от началото на 2000-те години, чрез поредица от филми и телевизионни проекти – от "Шестте съпруги на Хенри VIII" до "Firebrand" биографичния филм за Катрин Пар.

Но всичко започна още през 2001 г. с "Другото момиче Болейн" на Филипа Грегъри, първата книга от поредицата за Плантагенет и Тюдор, която разказва драмата около Ан Болейн и нейната сестра Мери. Историята бързо беше адаптирана за големия екран през 2008 г., а образът на Хенри VIII бе изигран от Ерик Бана. Множество други адаптации, включително минисериалите на BBC, са продължили да развиват този интерес, с различни актьори, които влизат в ролята на прочутия монарх.

Този възраждане на интереса към Тюдорите, особено чрез съпругите на Хенри, откроява не само техните съдби, но и напрегнатата, драматична атмосфера, която е съществувала при този величествен и разрушителен владетел.

