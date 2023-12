4 невероятни коледни подаръци от историята

П одаряването на подаръци по Коледа е сравнително нова традиция, благодарение на викторианците, които я направили популярна през 1840-те години. И дори тогава хората се възползвали от възможността да доведат подаръците до всякакви крайности. Ако в днешно време, това че знаменитостите си подаряват едни на други водопади и яхти, ви изглежда странно, вижте следващите идеи и може и на вас да ви дойде вдъхновението за предстоящата Коледа.

1. Арфата на Дали

Музикалните инструменти не са сред най-смелите коледни подаръци, но когато сюрреалистът Салвадор Дали е намесен нещата стоят по различен начин! Дали бил явен и голям фен на комедийните филми на братя Маркс. Той дори описал артиста на пантомима и арфист Харпо Маркс като един от „тримата велики сюрреалисти“, заедно със Сесил Б. Демил и Уолт Дисни.

Harpo Marx died 28 September 1964. Here he is with Salvador Dali who created and sent him a harp with barbed wire strings and spoons, knives and forks all over it. It is rumoured that Dali's harp was ultimately put out with the trash! It would surely now be worth millions! pic.twitter.com/P6jpMqInum — Mike Haskins (@MikeHaskins11) September 28, 2022

Когато се срещнали през 1936 г., се оказало, че Харпо също е голям фен на работата на Дали и двамата бързо станали приятели. Същата година на Коледа Салвадор изпратил на Харпо арфа в пълен размер, разбира се с нещо от него. Пристигнала увита в целофан с лъжички вместо копчета за настройка, прибори залепени по цялата рамка и струни от бодлива тел.

Възхитен от подаръка си, Харпо не губил време и изпратил обратно снимка, на която се преструва, че свири на арфата с превързани пръсти. Два месеца по-късно Дали отпътувал до Америка по покана на Харпо, за да го скицира с арфата и омар на главата му, естествено.

2. Голите тела на кралица Виктория

Романтичните и рисковани подаръци обменяни между кралица Виктория и принц Албърт са добре документирани. Разкошните картини и портрети от лично естество, поръчвани от кралица Виктория, включвали произведения на художници като Уилям Дайс за дома им Osborne House. „Флоринда“ на Франц Ксавер Винтерхалтер, изобразява еротична група полуоблечени жени и все още виси срещу някогашното писалище на Виктория и Алберт.

No doubt Prince Albert was the great love of Queen Victoria's life 💖 They used to swap naked statues & nude paintings on birthdays, & even had a special lock on their bedroom door that could be activated from bed. They were amused!#LoveStory #history #victorians #truelove pic.twitter.com/eWrn5Kzuvw — TimeTrippers (@Time_Trippers) August 13, 2023

Въпреки че Виктория определено била по-пристрастна към голотата от Алберт, той ентусиазирано получавал тези подаръци и дори имал статуя на себе си в образа на гръцки воин, поръчана за подарък към Виктория. Албърт обаче я намерил за твърде разкриваща и възложил да се направи „по-покрита“ версия, която да се показва в Бъкингамския дворец.

Нищо чудно, че имали девет деца!

3. Дарът на свободата

През 1865 г. френският активист срещу робството и последовател на американската политика Едуард дьо Лабуле направил предложение да достави коледен подарък на Америка в чест на стогодишнината от тяхната независимост и продължаващо приятелство с Франция. Неговият приятел и скулптор, Фредерик Огюст Бартолди, започнал да вдъхва живот на визията на Лабуле през 1870 г.

Everything fell into place and, after being taken apart, shipped from France to New York, and reassembed, Liberty Enlightening the World was dedicated on 28th October 1886.



Laboulaye's republican dream & Bartholdi's modern colossus had somehow both been realised. pic.twitter.com/xc7vvc4Mh5 — The Cultural Tutor (@culturaltutor) April 18, 2023

През юни 1885 г. 225-тонната статуя на римската богиня Либертас, висока 93 метра, пристигнала в Ню Йорк, за да изчака да бъде поставена на своя пиедестал. Пълното име на статуята е „Свободата, просветляваща света“ и е символ на идеите, които Наполеон III опитал да потисне по време на управлението си във Франция.

През 1886 г. сглобяването започнало на остров Бедлоу, като започнало с желязната рамка на Александър-Гюстав Айфел. Наситената меднокафява статуя официално била открита на 28 октомври 1886 г., държейки плоча с надпис 4 юли 1776 г. Сега по-широко известна със синьо-зелената патина, развила се през първите 25 години в пристанището на Ню Йорк, Статуята на свободата си остава най-големият коледен подарък, подаряван някога.

4. Примирие

На Коледа през 1914 г., пет месеца след началото на военните действия на Първата световна война, чудо се случило по дължината на 650-километровия участък между Франция и Северно море, известен като Западния фронт.

The Christmas Truce : It happened during the World War I in 1914 when the Germans were up against the Allied Forces. All of a sudden the firing stopped and something unusual happened, the world is still moved by it even after a 100 years. pic.twitter.com/JUvfSkcO9f — Eagle Eye (@SortedEagle) December 28, 2021

Докато боевете в някои райони продължавали, в други се разпространило неофициално коледно примирие между противниковите войски. Насред един от най-жестоките конфликти в човешката история, артилерията затихнала и приблизително 100 000 войници и от двете страни оставили оръжията си.

Colorized photo of the Christmas truce of 1914, World War I, Credit: Mads Madsen pic.twitter.com/pUAb6JngwB — Colorized (@colorized_pics) June 20, 2022

В някои райони примирието позволило на пострадалите войници да се възстановят. На други места мъже и от двете страни на конфликта си пеели коледни песни и дори излизали от окопите си, за да разговарят и да си разменят малки подаръци или сувенири като копчета. Има дори разкази за войници, които се подстригали! Да не говорим за организирането на странна игра на футбол.

Football in No-Man's-Land during the 1914 Christmas Truce of World War I. pic.twitter.com/xvlW7WRSq2 — History Calendar (@historycalendar) December 24, 2022

Алфред Андерсън от 1-ви/5-ти батальон Black Watch си припомни зловещата тишина от прекратяването на огъня, след като живеел сред постоянния шум от битката. Той също така коментира: „Мълчанието приключи рано следобед и кръвопролитията започнаха отново. Това беше един кратък мир в една ужасна война.“

The Christmas truce was a series of widespread unofficial ceasefires along the Western Front of World War I around Christmas 1914.



The truce occurred during the relatively early period of the war (month 5 of 51). Hostilities had lulled as leadership on both sides reconsidered pic.twitter.com/b3QFeU5l4p — Sheepdog (@sheepdog1702) December 19, 2019

Човек не може да не се запита колко ли мъже, които щели да умрат този ден, се прибрали у дома благодарение на тези часове коледен мир.