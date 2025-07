4 юли: Роден е човекът, вдъхновил българските революционери

Н а 4 юли 1807 г. е роден италианският генерал, политик и патриот Джузепе Гарибалди. Заедно с Камило Кавур, Виктор Емануил II и Джузепе Мацини е смятан за един от „бащите на отечеството“ на Италия. Като революционер той взема дейно участие в обединението на Италия и в Италианската революция. Гарибалди е съдбоносен за италианското Рисорджименто, лично ръководи и се сражава в голям брой военни кампании, които позволяват създаването на обединена Италия.

Опитва най-често да действа от позиция на закона, което прави названието „революционер“ неточно:

произведен е в звание генерал от временното правителство на Милано през 1848 г., генерал на Римската република от 1849 г. от военния министър и в името и със съгласието на Виктор-Емануил II, води Похода на хилядата.

Military hero of Italian unification Giuseppe Garibaldi. Earlier, as a political exile in South America, he fought guerrilla wars in Brazil and Uruguay. Photo taken 1866. pic.twitter.com/SHOAjKk3vH

Твърд републиканец по убеждение, оставя на заден план своите лични виждания, признавайки монархическата власт на Карл Алберт и Виктор-Емануил II, които се превръщат в носители и средоточие на обединителното дело, с което се противопоставя на Мацини, въпреки че бива един от неговите последователи в началото на политическия си живот.

Походът на хилядата през 1860 г. е кулминационният елемент в делото му: спечелва Юга на полуострова, който поставя под властта на Виктор-Емануил II, с което го прави крал на цяла Италия. Последните му начинания, целящи да интегрират Рим към италианското кралство, са неуспешни.

От Похода на хилядата са повлияни много български революционни дейци

като Георги Раковски, Петко войвода, Димитър Общи и полковник Стефан Дуньов. Много българи участват като доброволци в Похода на хилядата, те са наречени българи-гарибалдийци. Българските доброволци минават под прякото ръководство на Джузепе Гарибалди; сред тях е и капитан Петко войвода. Много от българите, участвали в италианските освободителни войни, по-късно използват натрупания опит в освободителните борби на България.

Статуята на Свободата е официално представена на американския посланик в Париж посланик Ливай Мортън на церемония в Париж на 4 юли 1884 г. Тогава е обявено, че френското правителство е приело да заплати за превоза ѝ до Ню Йорк. Статуята остава за известно време в Париж, в изчакване на напредъка в изграждането на пиедестала. През януари 1885 година тя е разглобена и опакована за презокеанското си пътуване. Тя пристига на 17 юни 1885 г.

ON THIS DAY: The Statue of Liberty, designed by French sculptor Auguste Bartholdi, arrived in New York Harbor. Reassembly of the statue on what was then called Bedloe’s Island, now Liberty Island, would be completed a year later. pic.twitter.com/0KaM5olBlF