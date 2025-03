Френски евродепутат: Върнете ни Статуята на Свободата

Т я е била погребана под ледник, разрушена от гигантски чудовища и оставена да ръждясва на далечна планета, завладяна от свръхинтелигентни маймуни, пише Politico. Но дори и в най-мрачния кошмар на холивудски сценарист, статуята на лейди Либърти със сигурност не би могла да бъде изпратена обратно във Франция. Или пък би?

Френският евродепутат Рафаел Глюксман от групата на социалистите и демократите разбуни духовете, като предложи Статуята на свободата – открита в Ню Йорк през 1886 г. като подарък от френския народ – да бъде върната, тъй като Съединените щати са избрали да застанат на страната на тирани.

BREAKING: French Lawmaker, Raphael Glucksmann calls for the United States to return the Statue of Liberty, saying that America no longer represents its founding values.



