Скандалът със Статуята на Свободата - трябва ли да бъде върната на Франция

С татуята на Свободата, един от най-емблематичните символи на САЩ, всъщност е подарък от Франция през 1886 г. в знак на приятелството между двете нации. Въпреки това, наскоро френски политик повдигна въпроса дали монументът не трябва да бъде върнат във Франция. Според него статуята, която олицетворява свободата и демокрацията, днес вече не отразява ценностите, заради които е създадена, и мястото ѝ би трябвало да бъде обратно на френска земя. Искането му предизвика разгорещен дебат както във Франция, така и в САЩ.

Какво знаем за историята на Статуята на Свободата

Статуята на Свободата е проектирана от Фредерик Огюст Бартолди, а вътрешната носеща конструкция е дело на Густав Айфел, конструкторът на Айфеловата кула.

Самата статуя е Либертас, римската богиня на свободата, облечена в тога. Тя държи факел в издигнатата си дясна ръка и книга в другата.

На книгата й е изписана датата на подписването на Американската декларация за независимост.

През февруари 1877 г. Конгресът одобрява мястото за статуята,

предложено от Бартолди. През май 1884 г. статуята е завършена във Франция, а няколко месеца по-късно американците излизват и основата, върху която да бъде поставена.

През юни 1885 г. разглобената Статуя на Свободата пристига в Ню Йорк в повече от 200 опаковки.

На 28 октомври 1886 г. се състои церемонията по откриването на паметника

в присъствието на бившия американски президент Гроувър Кливланд, както и уважавани френски и американски публични фигури.

Скритата тайна на Статуята на Свободата

Статуята на свободата е една от най-известните забележителности в света, но ако се вгледаме малко по-внимателно, ще открием тайна, която е била скрита от туристите в продължение на повече от век. Емблематичният символ на Статуята на свободата украсява силуета на Ню Йорк. Макар мнозина да са се възхищавали на спиращата дъха гледка от короната ѝ, малцина знаят за втора наблюдателна площадка на върха на факела.

Причината за ограничения достъп може да се проследи до ключов момент в историята по време на Първата световна война.

На остров Блек Том, малко известно място в сянката на остров Либърти, се е намирал важен склад за боеприпаси.

