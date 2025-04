30 април: Основана е Църквата на Сатаната

Н а 30 април 1966 г. Антон Шандор Ла Вей основава Църквата на Сатаната по време на Валпургиевата нощ. Това е празник, празнуван в нощта на 30 април срещу 1 май. Честването е в името на света Валбурга, родена във Уесекс през 710 г. Тя е племенница на свети Бонифаций, а според легендата и дъщеря на саксонския принц свети Ричард. Заедно със своите братя достига до Франкония, Германия. Решава да стане монахиня и заживява в манастира в Хейденхайм, основан от нейния брат Вунибалд.

Валбурга умира на 25 февруари 779 г. и този ден все още носи името ѝ в католическия календар. Канонизирана е за светица на 1 май същата година и това е датата, която носи нейното име в шведския календар. Исторически погледнато Валпургиевата нощ е възникнала като приемственост на обичаите по посрещането на пролетта в езичеството. Празнуването включва паленето на гигантски огньове в името на настъпващата пролет.

Църквата на сатаната е организация, която се занимава с възприемането на плътската същност на човека,

така както е описано в „Сатанинската библия“, написана през 1969 г. отново от Ла Вей.

На 1 февруари 1967 г. Антон Шандор Ла Вей провежда първата официална сатанинска сватба (женят се радикалният журналист Джон Реймонд и Джудит Кейс). С това е предизвикано вниманието на медиите и сватбата е отразена в няколко авторитетни издания. През същата година е направена и церемония на сатанинско кръщение на тригодишната тогава дъщеря на Ла Вей. Церемонията е направена така, че да е приятна за детето.

През 1980 г. се появява вълна на масова истерия и страх от сатанизма, породена от християнски фундаменталисти. В медиите се появяват по-известни членове на Църквата, за да опровергаят лъжливите обвинения. Случаят стига до ФБР, които публикуват официален отчет опровергаващ твърденията, че Църквата на Сатаната е замесена в престъпления. Социалният феномен, който се е получил, е известен под името „Сатанинска паника“. В периода 1980 – 1990 г. църквата на Сатаната и нейни членове активно участват в пускането на филми, музика и списания, посветени на сатанизма.

11 сатанински правила на Земята

Смъртта на Адолф Хитлер, лидер на нацистката партия, канцлер на Германия от 1933 до 1945 г. и фюрер на Нацистка Германия от 1934 до 1945 г., настъпва на 30 април 1945 г.

75 years ago on April 30, 1945, Adolf Hitler committed suicide along with his wife, Eva Braun, in his Berlin bunker.

До началото на 1945 г. военното положение на Германия е на ръба на пълен колапс. Лидерът на бързо разпадащия се Трети райх, Хитлер се оттегля в своя Фюрербункер в Берлин на 16 януари 1945 г. За нацисткото ръководство е ясно, че битката за Берлин ще бъде последната битка от войната в Европа. В следобедната конференция по ситуацията на 22 април, Хитлер понася пълен нервен колапс, когато е уведомен, че заповедите, които е издал предишния ден на армията на генерал-лейтенант Феликс Щайнер да спаси Берлин, не са били спазени. Хитлер съобщава, че ще остане в Берлин до края и ще се застреля.

По-късно в същия ден той иска от СС д-р Вернер Хаазе

най-надеждния метод за самоубийство.

Хаазе предлага „метод на пистолет и отрова“ за комбиниране на доза цианид с огнестрелно оръжие до главата.

След полунощ на 29 април, Хитлер се жени за Ева Браун на малка гражданска церемония в камерната зала на бункера. След това, Хитлер е домакин на скромна сватбена закуска с новата си съпруга. После той завежда секретарката си Траудл Юнге в друга стая и диктува последната си воля и завещание. Той подписва тези документи в 04:00 ч. и след това се оттегля в леглото.

This last known picture of Hitler was taken approximately two days prior to his death as he stands outside his Berlin bunker entrance surveying the devastating bomb damage.



With Germany lying in ruins after six years of war, and with defeat imminent, Hitler decided to take his… pic.twitter.com/xWF32dIIHG