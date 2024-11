Кичур от косата на Джордж Вашингтон сред историческите президентски предмети, предлагани на търг

Д окато светът насочва вниманието си към изборите в САЩ, почитателите на президентската история могат да проявят особен интерес към търг, който се провежда по-късно през месеца и на който се продават предмети, вариращи от кичур коса на Джордж Вашингтон до знамето, придружавало Ейбрахам Линкълн до мястото на последния му покой.

„Провеждаме търг на редица от най-историческите предмети, свързани с американската история, които някога са били предлагани за продажба“, казва Арлан Етингер, президент на базираната в Ню Йорк аукционна къща Guernsey's.

Един от най-интригуващите предмети е кичур от косата на Вашингтон, първия президент на САЩ, който умира през 1799 г. Посивялата коса е била запазена в медальон, който е бил подарен на семеен приятел и предаден на поколенията.

