Историкът Томас Лундмарк, написал биография за жената на Адолф Хитлер, Ева Браун, твърди, че тя не е имала интимна близост с нацисткия лидер поради рядко гинекологично заболяване, от което е страдала, пише в. "Дейли мейл".

Според Лундмарк причината за това е диагностицирания й синдром на Майер-Рокитански, Кустер-Хаузер /МРКХ/, при който репродуктивната система на новороденото се развива непълноценно или с нарушения.

Като следствие от това половият акт в бъдеще става или много болезнен, или невъзможен.

За тази аномалия разказал синът на гинеколога на Ева Браун, която се оплаквала от постоянни болки.

Adolf Hitler with Eva Braun and children. More photos: https://t.co/eSJVPLZnRY pic.twitter.com/COPPnsbjMZ