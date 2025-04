​29 април: Булката на Фюрера с черна рокля

На 29 април 1945 г. Адолф Хитлер и Ева Браун сключват брак във Фюрербункера в Берлин. Свидетели на бракосъчетанието на Йозеф Гьобелс и Мартин Борман, а булката носи черна рокля.

След брака законното ѝ име става Ева Хитлер. Когато подписва удостоверението за брак тя написва буквата B, но я задрасква и написва Hitler. Адолф и Ева Хитлер се самоубиват към 15.30 ч. на 30 април 1945 г. Адолф Хитлер сдъвква капсула с цианид и се застрелва в дясното слепоочие, а Ева Хитлер сдъвква капсула с цианид. Телата им са изгорени в двора на Райхското канцлерство в непосредствена близост до Фюрербункера.

Adolf Hitler marries Eva Braun in his Berlin bunker 29.05.1945. The wedding certificate is signed by the 2 witnesses, Joseph Goebbels and Martin Bormann, and the councillor Walter Wagner. pic.twitter.com/veUyS3ulbR