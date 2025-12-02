Свят

Синът на Ел Чапо призна вината си по обвинения за наркотици в САЩ

Счита се, че картелът Синалоа е отговорен за изпращането на "огромни" количества фентанил към САЩ, където опиатът убива хиляди всяка година

2 декември 2025, 16:59
Източник: Istock

С инът на известния наркобарон Ел Чапо призна вината си по обвинения за наркотици в Съединените щати.

Хоакин Гусман Лопес, на 39 години, известен в Мексико като Чапитос или малкият Чапо, се призна за виновен по две обвинения за трафик на наркотици и участие в продължаващо криминално предприятие.

В рамките на споразумение за признаване на вината, с което да избегне доживотна присъда, той заяви, че е ръководил производството и трафика на големи количества фентанил, кокаин, хероин, метамфетамин и канабис.

Повечето от наркотиците били пренасяни чрез подземни тунели.

Гусман Лопес беше арестуван миналата година, когато пристигнал в САЩ с частен самолет заедно с друг лидер на картела, Исмаел "Ел Майо" Самбада.

Адвокатът на Самбада по-рано заяви, че клиентът му е бил "насилствено отвлечен" от Гусман Лопес и принуден да се качи на полета към САЩ.

Заловянето им предизвика вълна от насилие в северната част на Мексико, докато две фракции на картела Синалоа се борели за контрол.

"Правителството беше много справедливо с Хоакин досега", заяви защитникът му Джефри Лихтман пред журналисти след съдебното заседание в Чикаго.

"Оценявам факта, че мексиканското правителство не се е намесвало."

"Чапитос": Синът на Ел Чапо сключва сделка с прокуратурата

Братът на Хоакин, Овидио Гусман Лопес, също е бил лидер в групата и през юли сключи споразумение за признаване на вината, като се призна за виновен по обвинения за трафик на наркотици, незаконно притежание на оръжие и пране на пари.

Федералните власти заявиха през 2023 г., че картелът изпраща "огромни" количества фентанил към САЩ, където наркотикът убива хиляди всяка година.

Бащата на братята, Хоакин "Ел Чапо" Гусман, получи доживотна присъда през 2019 г. заради лидерството си в картела Синалоа и пренасянето на наркотици в САЩ в продължение на над 25 години.

Той станал известен с това, че избягал от мексиканския затвор през 2015 г. чрез специално изграден тунел, но по-късно бил заловен и екстрадиран в САЩ.

Източник: Sky News    
Ел Чапо син Наркотрафик Хоакин Гусман Лопес Картел Синалоа Признаване на вина САЩ Фентанил Подземни тунели Мексико Криминално предприятие
