27-сантиметрови очи: Това е истинският Кракен

Д обре дошли в океана, дом на всякакви същества: от сладкия октопод, до хищната сила на косатките и всичко между тях. Едно създание е завладяло въображението на мнозина, от истории за разрушени кораби до гигантски пипала, излизащи от дълбините – но какво всъщност знаем за колосалните калмари?

Като начало колосалният калмар е нещо повече от злодей от приказка. Това е вид, наречен Mesonychoteuthis hamiltoni, който живее в дълбините на морето в Южния океан около Антарктика. Видът е голям и неуловим, което води до цялата мистерия около него. Всъщност този вид е толкова неуловими, че Природонаучният музей в Лондон пише, че няма снимки на жив колосален калмар в дива среда.

Вместо това всичко, което знаем за тези калмари, идва от много малкото екземпляри, които някога са били виждани или уловени. Първият колосален калмар е видян през 1981 г., а Музеят на Нова Зеландия Te Papa Tongarewa в Уелингтън има три колосални екземпляра от калмари в своята колекция.

Колко голям е колосалният калмар?

Колосалният калмар е многократен световен рекордьор, като носи титлата за най-голямото безгръбначно в света и също има най-големите очи от всички видове на Земята. Проучване през 2017 г. предполага, че очите на този калмар са приблизително 27 сантиметра.

Смята се, че заедно с пипала и ръце колосалната сепия е с размери 14 метра и тежи най-малко 500 килограма, според Oceana. Най-големите представители на този вид всъщност са женските.

В сравнение с гигантските калмари, които имат по-дълги ръце и пипала, но по-късо тяло, колосалните калмари все още тежат най-много, но гигантските калмари са по-дълги като цяло благодарение на техните пипала.

