Калмари-албиноси: Нов начин за изследване на нервната система

У чени от Лабораторията по морска биология в САЩ създадоха калмари-албиноси, които имат почти прозрачни тела и са подходящи за лесно визуализиране на нервната система, пише сп. "Кърънт байолъджи".

Изследователите са деактивирали гените за два ензима, отговорни за пигментацията, като за целта са използвалия технологията Криспър-Кас9 (CRISPR-Cas9), известна като молекулярна ножица.

Двойното "нокаутиране" на гените TDO и IDO при калмари от вида Euprymna berryi е довело до появата на индивиди, напълно лишени от специфични пигменти, присъстващи в очите и хроматофорите на главоногите.

Това е дало възможност да бъде изследвана мозъчната дейност на калмарите-албиноси чрез вкарването в зрителния дял на мозъка им на флуоресцентно багрило, което излъчва светлина, когато при възбуждане на невроните се освобождава калций.

