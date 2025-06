24 юни: Умира един от най-великите български владетели

Е дин от най-великите български владетели – цар Иван Асен II, който разширява границите на България до „три морета“ умира на 24 юни 1241 година. Смятан е за най-бележитата личност сред множеството членове на фамилията Асеневци, а царуването му – за най-блестящата епоха от развитието на Второто българско царство.

След смъртта на цар Калоян, станал жертва на заговор през 1207 г. пред стените на Солун, България изпада в династична криза. Наследяването не било още твърдо установено и към престола протягат ръце няколко племенници на Асеневци – Борил, брат му Стрез и Алексий Слав. В тази борба надделява Борил, оженва се за вуйна си – овдовялата царица и узурпира властта. Цар Борил (1207-1218) веднага предприема гонения срещу противниците си. Малолетните наследници – синовете на цар Асен І – Иван Асен и Александър – намират спасение при куманите и русите.

През 1217 г., след 10-годишно изгнание, Иван Асен II се завръща в България с дружина руски наемници, вероятно бродници, за да си върне бащиното наследство – българския царски престол. Цар Борил своевременно се укрепява в Търново, но след 7-месечна обсада, столицата е превзета, а узурпаторът Борил е свален от трона и ослепен.

През пролетта на 1218 г. за цар на българите е провъзгласен Иван Асен II.

При неговото царуване границите на България отново достигат до три морета. Иван Асен II е известен с добре премислените династически бракове, които укрепват държавата политически и осигуряват териториални разширения.

Превръщането на България в първостепенна сила в Югоизточна Европа дава тласък на икономически и културен възход. Следвайки политиката на предшествениците си – Иван Асен I и Калоян, цар Иван Асен II пренася мощите на света Петка Търновска в столицата си, строи църкви и се грижи за украсата им.

За могъществото и престижа на българския владетел свидетелства неговият златен печат, където царят е представен с всички символи на властта. Надписът на български гласи: „Йоан Асен, цар на българите и гърците“.

На тази дата през 1812 г. Великата армия на Наполеон пресича река Неман и започва нашествие в Русия. В периода 1810 – 1812 г. Наполеон може да извади на бойното поле огромна армия от 450 000 войници – повече отколкото останалите държави взети заедно, като голяма част от хората не са французи, а от съюзните германски и италиански земи. Кампанията на Наполеон е предшествана от напрежение между Франция и Русия по няколко въпроса.

Александър I води политика на усилено превъоръжаване, отнема Финландия от Швеция и Бесарабия от османците. Когато Наполеон анексира Олденбургското херцогство, принадлежащо на вуйчото на царя, Русия отказва да спазва блокадата. Френският император решава да се справи с проблема като смаже противника си с мощен удар в сърцето на неговата сила. Огромната му армия навлиза в Русия през юни 1812 г. Състои се от 200 000 французи, 100 000 от департаментите присъединени след 1789 г., почти 120 000 от Бавария, Саксония, Прусия и Австрия.

Така

започва Руската кампания, отнела толкова сила и престиж на френския император.

Без да даде решително сражение руският главнокомандващ Михаил Кутузов отстъпва навътре в страната, използвайки своята стратегическа дълбочина. Разгаря се партизанска война, а руснаците прилагат и тактика на опожарената земя. Въпреки болестите и изтощението, в битката при Бородино пред Москва (на 7 септември) французите печелят. В резултат най-големият руски град пада в ръцете им.

Това, което трябва да е триумф за Наполеон, започва да се превръща в трагедия. Тактическият ход на Кутузов го поставя в безизходица. „Ваше Величество, влизането на Наполеон в Москва не означава, че Русия е завоювана“, пише руският генерал на царя. Французите заварват мъртъв град, напуснат от почти цялото си население. Още на следващия ден започва огромен пожар, който го изпепелява. Те остават без провизии и без идея как да продължат войната. Три пъти Наполеон пише на Александър с настояване да се върне към блокадата, но отговор няма. Ето защо през октомври започва тежкото завръщане. Руснаците се стремят да насочат французите по пътя, откъдето са дошли. Чрез битката при Малоярославец Наполеон опитва да пробие към Калуга и да навлезе в земи, които не са разорени, но не успява.

Отстъплението е предприето от по-малко от 100 000 души. Чуждите контингенти открито се бунтуват. Гладни и изморени, войниците непрекъснато са нападани от решените да отмъстят руснаци. Ариергардът на маршал Ней показва чудеса от храброст, за да предпази армията. В края на ноември 37 000 души стигат река Березина. С невероятно усилие останките от Великата армия я преминават по понтонни мостове и се спасяват. Загубите обаче са огромни – около 300 000 от нея са загинали. Руснаците дават сходен брой жертви – 250 000. Най-после трагедията приключва, но ситуацията вече е коренно различна.

На 24 юни 1509 г. Хенри VIII е коронован за крал на Англия. Той е вторият крал от династията Тюдор и един от най-ярките представители на английския абсолютизъм. Става крал на Англия през 1509 г. и през същата година се жени за първи път за Катерина Арагонска, вдовица на брат му Артър. ИИзвестен е предимно с многото си бракове. Жени се общо 6 пъти: негови съпруги, освен Катерина Арагонска, са Ан Болейн, Джейн Сиймур, Ана Клевска, Катрин Хауърд и Катрин Пар. Негови дъщери са кралица Мария I Тюдор (от брака му с Катерина Арагонска) и кралица Елизабет I (от брака му с Ан Болейн), които управляват една след друга след смъртта му. От брака му с Джейн Сиймур през 1537 г. се ражда бъдещият крал Едуард VI.

