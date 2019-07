Are you sure... you want to marry me???....#laviudadeblanco #osvaldorios #lamejornovela #juliojimenez #felicidad #bogota Está seguro de querer casarse conmigo?? #thedoeringflavors #laviudadeblanco1996 #juliojimenez ##laviudadeblanco

A post shared by María Helena Doering (@mahelenadoering) on Nov 26, 2018 at 5:23pm PST