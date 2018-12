I’m a happy Latina today 🙏@voguemexico cover out now, shot by @morellibrothers for 17 Latin American countries. A massive honor.. thank you a million times / Soy una Latina muy feliz hoy 🙏 nueva tapa de @voguemexico y Latinoamérica en tiendas. Gracias por este gran honor

A post shared by Camila Morrone (@camilamorrone) on Apr 24, 2018 at 2:37pm PDT