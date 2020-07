15 любопитни факта за човешкия мозък

М озъкът е главният и най-сложно устроен орган на нашата централна нервна система. Ние го използваме непрекъснато, но какво всъщност знаем за него? От векове учените се опитват да разгадаят тайните му и днес знаем някои наистина изумителни факти за този жизненоважен орган. Ето и част от тях:

1. Около 75 процента от човешкия мозък се състои от вода. Това означава, че дори и лекото дехидратиране може да има негативен ефект върху мозъчните функции;

2. През първата година от нашия живот, обемът на мозъка ни се увеличава цели три пъти. В повечето случаи той продължава да расте до навършването на 18-годишна възраст;

Как мазното и сладкото променят мозъка

3. Според една от най-често срещаните заблуди за човешкия мозък, ние използваме едва 10 процента от капацитета му. Това изобщо не е така. Мозъкът функционира на пълни обороти, дори докато спим, ние използваме повече от 10 процента от него;

4.Учените смятат, че сънищата са комбинация между психологически и неврологични фактори и нашето въображение. Те са доказателство, че дори и когато спим, мозъкът ни не спира да работи;

Затлъстяването е свързано със смаляване на мозъка

5. Холестеролът е от ключово значение за нашата способност да учим и запаметяваме информация. Високите нива на това вещество, обаче, могат да имат много негативно влияние върху човешкото здраве;

6. За да функционира нормално, мозъкът използва около 20 процента от кръвта и кислорода в човешкото тяло;

